Mayová v predvečer volieb zopakovala, že iba ona zaručí dobrý brexit

Londýn 8. júna (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová sa v predvečer dnešných predčasných parlamentných volieb pokúsila vrátiť v kampani od teroristických útokov a debaty o úrovni bezpečnostných opatrení k brexitu. A zdôraznila, že iba ona môže zabezpečiť dobrú dohodu o vystúpení Británie z EÚ.povedala v stredu na predvolebnom zhromaždení vo východoanglickom Norwichi.citovala ju tlačová agentúra Reuters. Vodcu opozičnej Labouristickej strany Jeremyho Corbyna sa pokúsila vykresliť ako slabého lídra, ktorý by zničil britskú ekonomiku a priviedol krajinu ku krachu v chaotických rokovaniach o brexite.Corbyn povedal svojim stúpencom v Colwyn Bay v severnom Walese, žeVodca labouristov obviňuje finančnú politiku vládnucich konzervatívcov, že ubližuje chudobným a zvyšuje sociálnu nerovnosť. Labouristi navrhujú zvýšiť dane pre päť percent najbohatších, rozšíriť práva pracujúcich, zrušiť školné na univerzitách a investovať 250 miliárd libier (287 miliárd eur) do infraštruktúry.Mayová vypísala pred mesiacom predčasné parlamentné voľby, aby si posilnila postavenie pred rokovaním o podmienkach brexitu. Potrebuje mať širšiu väčšinu ako 12 poslaneckých kresiel, ktoré získal vo voľbách v roku 2015 jej konzervatívny predchodca David Cameron. Tesné víťazstvo by spochybnilo jej autoritu vnútri strany aj pri rokovaniach s EÚ.Stredajšie prieskumy verejnej mienky naznačili, že Mayová v dnešných voľbách posilní parlamentnú väčšinu konzervatívcov. Podľa prieskumu inštitútu ICM by mala získať väčšinu 96 kresiel, čo by bolo najviac od čias premiérky Margaret Thatcherovej.Podobne sa vyjadril aj denník Independent. Prieskum, ktorý pre denník urobila agentúra ComRes, naznačil, že by Mayová mohla mať väčšinu 74 kresiel.A napokon aj prieskum YouGov, podľa ktorého sa náskok konzervatívcov zvýšil počas víkendu na sedem percent, uviedol, že Mayová posilní svoju moc v parlamente.Všetky tieto prieskumy sa uskutočnili po sobotňajšom teroristickom útoku v Londýne.Experti hovoria, že rozdiely vo výsledkoch prieskumov závisia od toho, koľko mladých voličov, ktorí zvyčajne podporujú labouristov, bude dnes hlasovať.Kritici prieskumov upozornili na skutočnosť, že nedokázali presne predpovedať výsledky parlamentných volieb v roku 2015 ani minuloročného referenda o odchode z EÚ, dodal Reuters.