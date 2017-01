Mayová v prejave oznámi tvrdý brexit, píše britská tlač

Britská premiérka Theresa Mayová počas Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. januára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová predstaví dnes vo svojom prejave 12-bodový plán tzv. tvrdého brexitu, teda odchodu Spojeného kráľovstva zo spoločného európskeho trhu a colnej únie. Vyplýva to z úryvkov prejavu, ktoré v pondelok večer zverejnil britský denník The Telegraph a ďalšie médiá.Mayová vo svojom najdôležitejšom prejave od júla minulého roka, keď sa stala premiérkou, dá jasne najavo, že Británia nemá záujem na "čiastočnom" členstve v EÚ alebo iných konštruktoch, na základe ktorých by bola "napoly dnu a napoly vonku".uvádza sa v Mayovej prejave. Podľa nej Británia nechce prijať model požitý v prípade iných krajín a nechce si vyberať odrobinky z členstva v EÚ.Mayová v prejave odmietne delenie na "tvrdý" a "mäkký" brexit, ale chce nový vzťah medzi Britániou a EÚ: "Chceme nové a rovnocenné partnerstvo - medzi nezávislou, zvrchovanou globálnou Britániou a našimi priateľmi a spojencami v Európskej únii."Jednou z ústredných tém Mayovej stratégie po oficiálnom spustení brexitu bude získanie kontroly nad hranicami Spojeného kráľovstva.Mayová si želá, aby sa Británia stala "skonštatuje predsedníčka britskej vlády.Podľa Telegraphu dá Mayová svojím prejavom prvýkrát jasne najavo, že Británia sa nebude usilovať o tzv. mäkký brexit, do ktorého ju tlačia zástancovia zotrvania v EÚ. Túto formu vzťahov dôrazne odmietlo zvyšných 27 členov EÚ. Kritici jej totiž vyčítajú práve zahmlievanie ďalšieho postupu po júnovom referende. Otázne je, či tak robí z taktických dôvodov alebo preto, že jej vláda sa nevie dohodnúť na ďalšom postupe, napísala agentúra DPA.Theresa Mayová plánuje aktivovať článok 50 Lisabonskej zmluvy, čím spustí brexit, do konca marca. Či sa jej tento časový plán podarí dodržať, závisí aj od verdiktu najvyššieho súdu, ktorý sa očakáva v januári. Sudcovia majú rozhodnúť, či musí požiadať o súhlas parlamentu predtým, ako sa formálne začne proces odchodu Británie z EÚ.Britská premiérka prednesie svoj prejav pred štátnymi zamestnancami a zahraničnými diplomatmi v londýnskom Lancaster House, ktorý využíva ministerstvo zahraničných vecí a bol dejiskom, medzinárodných summitov.