Mayová vyzvala internetové spoločnosti na účinný boj proti terorizmu

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. septembra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová vyzvala internetové spoločnosti, aby účinne bránili šíreniu extrémistického materiálu, napísala dnes agentúra AP.Mayová zároveň apeluje na veľké sociálne médiá ako Facebook či Twitter, aby v prvom rade vyvíjali technológie na blokovanie zverejňovania škodlivého obsahu.Na boj proti zverejňovaniu extrémistického obsahu na internete sa Mayová bude sústrediť aj počas stretnutia s predstaviteľmi technologických spoločností, ktoré sa uskutoční dnes v New Yorku v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.Podľa Mayovej napriek tomu, že sociálne médiá urobili v boji s extrémistickou propagandou pokroky, mali by zabezpečiť, aby boli príspevky so škodlivým obsahom z ich serverov odstraňované za menej ako dve hodiny."Toto odvetvie musí ísť hlbšie a postupovať rýchlejšie pri automatizácii detekcie a odstraňovania teroristického obsahu", pretože extrémisti "kladú väčší dôraz na rýchle šírenie obsahu, aby si udržali náskok" pred dohľadom.