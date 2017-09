Mayová vyzvala poslancov, aby podporili zákon o zrušení členstva v EÚ

Britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. septembra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová varovala zákonodarcov, že Spojené kráľovstvo sa môže ocitnúť na "pokraji útesu", ak nepodporia vládny návrh zákona o zrušení členstva v Európskej únii (EÚ). Podľa niektorých správ v Konzervatívnej strane údajne silnejú tlaky na jej zosadenie.Britskí zákonodarcovia sa pripravujú na prvú parlamentnú rozpravu o legislatíve, ktorá zruší väzby medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Člen kabinetu zodpovedný za dohľad nad tzv. rozvodovým konaním dnes pripustil, že niektoré platby Bruselu budú pokračovať aj po brexite.Mayovej sa v júnových predčasných voľbách nepodarilo získať jasný mandát. Má tak len tesnú parlamentnú väčšinu, a to len vďaka podpore severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP). Premiérka je preto veľmi zraniteľná, ak sa jej vlastní proeurópski konzervatívni poslanci pripoja k ostatným parlamentným stranám, a pri hlasovaní odmietnu vládny návrh legislatívy o zrušení členstva, alebo podporia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy opozície.Hlavná opozičná Labouristická strana pritom plánuje na budúci týždeň počas štvrtkovej (7.9.) rozpravy navrhnúť niekoľko zmien v zákone o zrušení členstva v EÚ. Ich cieľom je udržať Britániu na jednotnom európskom trhu a v colnej únii počas prechodného obdobia po brexite, tvrdia noviny Times.Tretie kolo rozhovorov o brexite medzi EÚ a Britániou sa tento týždeň skončilo bez nejakého pokroku. To vyvoláva otázky o schopnostiach Theresy Mayovej.Británii pritom hrozí, že ak sa jej nepodarí dosiahnuť do októbrového summitu EÚ s bruselskými vyjednávačmi dohodu o základných otázkach v rámci brexitu: finančnom vyrovnaní, právach expatriotov a hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom, nezačnú sa včas rokovania o novej obchodnej dohode.