Mayová zverejnila termín svojho prejavu o brexite

Britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. januára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová prednesie budúci utorok (17. januára) hlavný prejav načrtávajúci jej plány pre rokovania o odchode Británie z Európskej únie. Uviedli to dnes vládne zdroje.Kritici obviňujú Mayovú z toho, že nevysvetlila svoju stratégiu pre rokovania o tzv. brexite a so svojou vládou nerozhodla v dôležitých otázkach - či krajina odíde z jednotného trhu EÚ alebo či zavedie v Británii limity pre slobodný pohyb občanov EÚ.Mayová oznámila, že do konca marca plánuje aktivovať článok 50 Lisabonskej zmluvy, ktorý stanovuje pravidlá pre následný dvojročný vyjednávací proces pri odchode krajiny z EÚ.Britský najvyšší súd má podľa očakávania vydať tento mesiac verdikt v prípade odvolania vlády proti rozhodnutiu iného súdu, ktorý vyhlásil, že Mayová musí najprv konzultovať uplatnenie článku 50 s parlamentom.Mayová v nedeľu 8. januára v televíznom interview akoby naznačila, že plánuje uprednostniť tzv. tvrdý brexit, teda odchod z Európskej únie (EÚ) aj s rizikom straty jednotného trhu.Avšak neskôr odmietla rozlišovať spôsob vystúpenia Británie z EÚ ako tvrdý či mäkký a povedala, že jednoducho chce pre Spojené kráľovstvo dosiahnuť "ambicióznu, dobrú, najlepšiu možnú dohodu".