Mayová zvíťazila v kľúčovom parlamentnom hlasovaní o brexite

Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. júna (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová zvíťazila v stredu v kľúčovom hlasovaní v Dolnej snemovni britského parlamentu. Poslanci odmietli dodatok k zákonu o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, na základe ktorého by parlament získal kontrolu nad procesom brexitu, ak by britská vláda nedosiahla dohodu s Úniou, informovala agentúra Reuters.Členovia dolnej komory odmietli príslušný dodatok, presadzovaný proeurópskymi poslancami, v pomere 319 ku 303 hlasom. Takýto výsledok hlasovania sa očakával po tom, ako Mayová urobila ústupky proeurópsky orientovaným poslancom z jej vlastnej Konzervatívnej strany.V prípade schválenia dodatku by britský parlament získal väčšiu kontrolu nad procesom brexitu, ktorý je v súčasnosti v kompetencii vlády. Za dodatok napokon hlasovalo šesť konzervatívnych poslancov, zatiaľ čo vládu podporilo aj niekoľko opozičných labouristov.Podľa lídra proeurópskeho krídla Konzervatívnej strany Dominica Grieva vláda poskytla záruky, že bude v otázkach brexitu brať do úvahy aj postoj parlamentu, informovala televízia BBC.Ďalšia potenciálna "rebelka" z radov konzervatívcov Nicky Morganová uviedla, že napokon nehlasovala proti Mayovej, pretože nechcela oslabiť jej pozíciu pred budúcotýždňovým summitom EÚ.Morganová však súčasne varovala, že vzťahy medzi premiérkou a proeurópskym krídlom Konzervatívnej strany zostávajú veľmi napäté. Avizovala tiež, že vláda bude musieť zviesť v parlamente ďalšie "bitky" ohľadne obchodných a colných dohôd s EÚ.Spojené kráľovstvo by malo EÚ opustiť 29. marca 2019. V súčasnosti prebiehajú rokovania o podmienkach brexitu medzi Britániou a vyjednávačmi Únie.Pri schvaľovaní zákona o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie čelí britská vláda dlhodobému odporu členov hornej komory parlamentu, ktorý k nemu schvaľujú rôzne dodatky a pozmeňujúce návrhy. Tie potom musí vždy opäť prerokovať Dolná snemovňa. Stredajšie hlasovanie podľa BBC je krokom k definitívnemu schváleniu tejto právnej normy, ktorá včlení celú sústavu existujúcej legislatívy EÚ do britského právneho poriadku.