Mayová zvolala ministrov, prerokujú režim na hraniciach po brexite

Londýn 2. mája (TASR) - Britskú premiérku Theresu Mayovú čaká ťažký zápas. V stredu sa zatvorenými dverami stretnú jej kľúčoví ministri, aby diskutovali o colnom modeli, ktorý Londýn predloží Európskej únii (EÚ).Streda je teda deň D, keď sa stretne "vojnový" kabinet. Všetko okolo rokovaní sa pritom drží v tajnosti. A nebude ani žiadne vyhlásenie pre tlač. Dokonca aj ministri, ktorí sa na zasadaní zúčastnia, dostali podklady až v predvečer schôdze.Vlaňajšie rozhodnutie Mayovej opustiť colnú úniu EÚ, ktorá stanovuje sadzby za tovar dovezený do bloku, sa stalo jedným z hlavných bodov diskusie o brexite v Británii. Na jednej strane sú firmy, ktoré žiadajú, aby Spojené kráľovstvo neodchádzalo z colnej únie, zatiaľ čo hlasná skupine euroskeptických poslancov je za odchod.A ďalší tlak na Mayovú vyvoláva hrozba "tvrdej" hranice medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko. Mayová potrebuje predložiť Bruselu taký návrh režimu na hraniciach, s ktorým by európsky blok súhlasil. Premiérka sa doteraz vyhýbala prezentácii akýchkoľvek jasných a pevných plánov o režime na hraniciach.Medzitým ju len pár hodín pred dnešným stretnutím tzv. vojnového kabinetu 11 ministrov, poslanci, stúpenci brexitu vyzvali, aby upustila od zotrvania v colnej únii. Členovia jej vlastnej Konzervatívnej strany, ktorí podporujú brexit, uviedli, že nebudú dávať žiadne ultimátum, skôr predložia argumenty, že colné partnerstvo nebude fungovať.Mayová je pod tlakom nielen doma, ale čelí čoraz naliehavejším požiadavkám Bruselu, aby konečne prišla s návrhom colného režimu po brexite, ktorý by umožnil vyhnúť sa tvrdej hranici medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Existujú obavy, že opätovné zavedenie kontrol na jedinej pozemnej hranici Británie s EÚ, by mohlo oživiť sektárske násilie v provincii.Ale po tom, ako jej Konzervatívna strana minulý rok po voľbách stratila väčšinu poslaneckých kresiel v parlamente, Mayová odmietla čokoľvek sľúbiť a ponúka Bruselu dve možnosti - colné partnerstvo alebo zjednodušený colný režim založený na technológiách. Vyjednávači EÚ oba jej návrhy odmietli.Najjednoduchší spôsob, ako vyriešiť tento problém, je podľa kritikov britskej premiérky zostať v colnej únii alebo rokovať o novej, na základe návrhu hlavnej opozičnej Labouristickej strany.Hovorca Mayovej povedal na začiatku tohto týždňa, že vláda, otázkou však zostáva kedy.V pondelok David Lidington z kabinetu uviedol, že s najväčšou pravdepodobnosťou potrvá niekoľko týždňov, kým sa rozhodne o konečnom návrhu. To signalizuje, že Británia po dnešnom zasadaní ešte EÚ nič nepredloží.