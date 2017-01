Mayovej prejav o brexite vyvolal doma i v EÚ protichodné reakcie

Britská premiéra Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 18. januára (TASR) - Oznámením, že chce svoju krajinu vyviesť zo spoločného európskeho trhu, vyvolal britská premiérka Theresa Mayová doma i v zahraničí protichodné reakcie. Predsedníčka škótskej vlády Nicola Sturgeonová sa znovu zmienila o hlasovaní o nezávislosti. Napriek uisteniam Mayovej okrem toho rastú obavy o otvorené hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Z Bruselu i európskych metropol prišli ohlasy zmiešané, no z veľkej časti vyjadrujúce ľútosť nad rozhodnutím Británie vystúpiť z EÚ.Mayová v utorkovom prejave o princípoch, ktorými sa chce riadiť pri rokovaniach o tzv. brexite, povedala, že Spojené kráľovstvo odíde aj zo spoločného trhu EÚ. Nebude tak naďalej musieť prispievaťdo rozpočtu Únie. Mayová chce namiesto toho uzavrieť s EÚ komplexnú dohodu o voľnom obchode.Počet prisťahovalcov z EÚ sa okrem toho bude musieť znížiť, zdôraznila Mayová s tým, že preťažujú infraštruktúru a tlačia mzdy dole. Súčasne Európsku úniu dôrazne varovala, že ak bude Británia na ceste k dohode o voľnom obchode klásť nadmerné prekážky, krajina by sa mohla vydať cestou nízkych daňových sadzieb pre podniky.Reakcie na seba nenechali dlho čakať. EÚ je na rokovania o vystúpení Británie pripravená, uviedol predseda Európskej rady Donald Tusk. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker očakáva ich uzavretie v priebehu dvoch rokov stanovených v Lisabonskej zmluve. V dnešnom vyjadrení privítal, že Mayová v prejave niektoré záležitosti ohľadom brexitu objasnila.Nemecký minister zahraničných vecí Frank-Walter Steinmeier podobne uviedol, že Mayovej prejav priniesolohľadom britských plánov. Vyjadril sa tiež za konštruktívne rokovania.Vyjednávač Európskeho parlamentu pre brexit Guy Verhofstadt reagoval na Twitteri ostrejšie:Líderka francúzskeho krajne pravicového Národného frontu Marine Le Penová označila vystúpenie britskej premiérky za. Kandidátka v májových francúzskych prezidentských voľbách pre agentúru AP dodala, že. Francúzska vláda ho podľa nej neprejavila v roku 2005, keď voliči v krajine odmietli navrhovanú ústavu EÚ.Opoziční predstavitelia v Británii Mayovej prejav kritizovali.Líder labouristov Jeremy Corbyn vyjadril počudovanie nad tým, že chce odísť z jednotného trhu EÚ, ale stále mať na tento trh prístup.povedal pre BBC.Šéf strany Liberálni demokrati Tim Farron uviedol, že Mayová navrhujebrexitu, ktorá poškodí britské hospodárstvo. Premiérkin prejav označil zaLíder Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Paul Nuttall vyhlásil, že Mayovej slová naňho urobilia že má radosť z rozhodnutia opustiť spoločný európsky trh. Euroskeptický politik však pre AP dodal, že premiérka nepostupuje s brexitom dostatočne rýchlo.Škótska premiérka Nicola Sturgeonová avizovala odpor voči Mayovej plánom. Na otázku, či kurz vlády v Londýne robí druhé referendum o nezávislosti neodvratným, pre BBC povedala:Väčšina Škótov sa v referende o brexite vlani v júni vyslovila za zotrvanie Británie v EÚ.Severoírsky poslanec zo strany Sinn Féin John O'Dowd varoval podľa BBC pred tým, že by sa hranica Spojeného kráľovstva a Írska ako zostávajúceho člena EÚ mohla uzavrieť pre voľný pohyb osôb, ak Británia vystúpi z jednotného trhu a colnej únie.Vláda odchádzajúceho prezidenta USA Baracka Obamu vyjadrila nádej, že britskí i európski lídri budú viesť rokovania o brexite tak, aby sa zabrániloHovorca Bieleho domu Josh Earnest vyzval týchto, aby viedli rozhovory čo možno najtransparentnejším spôsobom a vyhli sa problémom spôsobeným nedorozumeniami a prekvapeniami. Mayovej návrh na odchod zo spoločného trhu však podľa neho