Mayovú diváci 'podusili vo vlastnej šťave' za jej postoj voči Trumpovi

Britská premiérka Theresa Mayová v televíznej politickej relácii na BBC1, 2. júna 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. júna (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová čelila náročným otázkam o škrtoch v sociálnom systéme a zdravotníctve v piatkovej televíznej politickej relácii, vysielanej naživo necelý týždeň pred nadchádzajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami.Odporcovia Mayovú obvinili, že sa nedokázala dostatočne postaviť proti rozhodnutiu Spojených štátov vystúpiť z parížskej klimatickej dohody.V relácii vysielanej naživo v prime time vystúpil okrem premiérky aj líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn, avšak v samostatnom segmente. Mayová totižto účasť v televíznej debate s ním vopred odmietla so zdôvodnením, že radšej bude odpovedať priamo na otázky voličov.Premiérka odmietla obvinenia, že nedrží svoje slovo - vrátane predchádzajúceho prísľubu nevyhlásiť predčasné voľby. Divákom v štúdiu povedala, že, pretože je dôležité, aby budúca vláda šla do rokovaní s Európskou úniou o Brexite so silným mandátom.Nedávne rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa vystúpiť z parížskej klimatickej dohody posunulo do popredia predvolebnej kampane tému britsko-amerických vzťahov a Mayovej snahu posilniť ich. Premiérka vyhlásila, že absolvovala telefonický rozhovor s americkým prezidentom, v ktorom mu tlmočila, že. Napriek tomu však Británia nepodpísala spoločné vyhlásenie s Nemeckom, Francúzskom a Talianskom, v ktorom lídri prejavili ľútosť nad Trumpovým rozhodnutím a zdôraznili, že dohoda už nemôže byť opätovne prerokovaná.Corbyn Mayovú obvinil zvoči Trumpovi.Ťažké otázky však čakali aj opozičného lídra, najmä keď sa ho diváci v štúdiu pýtali na jeho odmietavý postoj voči atómovej výzbroji a či by bol pripravený použiť atómové zbrane, keby bola Británia v ohrození.odpovedal.