Mayweather sa stretne s McGregorom v auguste v Las Vegas

Americký boxer Floyd Mayweather Jr. (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. júna (TASR) - Bývalý majster sveta v boxe Američan Floyd Mayweather a šampión v zmiešaných bojových umeniach (MMA) Ír Conor McGregor sa stretnú 26. augusta v Las Vegas. Termín i dejisko dlhoočakávaného zápasu oznámili obaja aktéri na sociálnej sieti.napísal na Twitteri Mayweather a pridal link na video na Instagrame, ktoré propaguje zápas. Ako informovala agentúra dpa, bude to boxerský súboj podľa boxerských pravidiel. Finančné podrobnosti atraktívneho duelu nie sú známe, ale mali by lámať rekordy.Mayweather se vráti do ringu takmer dva roky po konci profesionálnej kariéry, rozlúčil sa s ňou v septembri 2015 bez jedinej prehry po 49 zápasoch. Boxerský dôchodok sa rozhodol prerušiť práve kvôli McGregorovej výzve. Už skôr za súboj požadoval 100 miliónov dolárov a avizoval, že sa stretnú jedine v boxe.uviedol ešte v marci nezdolaný Američan po tom, čo potvrdil, že proti najväčšej hviezde UFC nastúpi.Podľa bookmakerov je jasným favoritom 40-ročný Mayweather. O 12 rokov mladší McGregor v mladosti síce boxoval, ale profesionálny zápas dosiaľ nikdy neabsolvoval.