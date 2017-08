Mayweather zdolal McGregora, dosiahol rekordný 50. triumf bez prehry

Nezdolaný šampión v profesionálnom boxe Floyd Mayweather Jr. (vľavo) a jeden z najlepších MMA bojovníkov súčasnosti Conor McGregor počas váženia v piatok 25. augusta 2017 pred sobotňajším ostrosledovaným súbojom v Las Vegas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ľahká stredná váha v Las Vegas (USA):



Floyd Mayweather (USA) - Conor McGregor (Ír.) TKO (10/12, 1:05 min)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Las Vegas 27. augusta (TASR) - Americký boxer Floyd Mayweather dosiahol rekordné 50. víťazstvo v profesionálnom ringu bez jedinej prehry. V T-Mobile Arene v Las Vegas pokoril írskeho debutanta Conora McGregora technickým knokautom v desiatom kole z dvanástich vypísaných.Štyridsiatnik Mayweather napriek dvojročnej prestávke potvrdil očakávanú výhodu boxera proti majstrovi zmiešaných bojových umení. Ten začal svižne a na favorita vybehol najmä na začiatku štvrtého kola, no skúsený Američan neustále kontroloval situáciu a všetky podstatné údery pochytal do krytu, ani raz sa nedostal do problémov. Ír je zvyknutý na kratšie zápasy, Mayweather tak začal výraznejšie atakovať v druhej polovici. Už markantný rozdiel bol v deviatom kole, ktoré ešte McGregor "prežil", ale v nasledujúcom po ďalšej spŕške čistých zásahov do hlavy už ringový arbiter Rob Byrd ukončil stretnutie ľahkej strednej hmotnostnej kategórie.vyhlásil v ringu Mayweather. Prekonal maximum už nebohého krajana Rockyho Marciana v počte triumfov bez neúspechu. Pred časovým limitom ukončil súboj po 27. raz, premiérovo od septembra 2011.uviedol 29-ročný McGregor. Predzápasové nepriateľské vyjadrenia v záujme propagácie konfrontácie, ktorá motivovala oboch protagonistov vysokou komerčnou hodnotou, sa stali minulosťou a obaja si medzi štyrmi rohmi vyjadrili rešpekt.