MAZÁK: Opätovne sa pokúsim o kandidatúru na sudcu Všeobecného súdu EÚ

Ján Mazák, archívne foto. Foto: TASR/Svätopluk Písecký Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) – Bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák sa chce opätovne uchádzať o post dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ). Poradca prezidenta SR Andrej Kisku to dnes oznámil v Prezidentskom paláci po rokovaní s predstaviteľmi Benátskej komisie.uviedol novinárom.Možnosť opätovnej kandidatúry sa Mazákovi otvára potom, ako poradný výbor Rady EÚ neodporučil v závere minulého roka už v poradí druhého kandidáta za Slovensko Radoslava Procházku. Mazák sa o kandidatúru pokúšal ešte pred Procházkom. Súdna rada SR ho v tajnej voľbe 27. júna 2016 tesne neschválila, keď získal podporu deviatich z jej celkom 18 členov a jeden hlas mu chýbal.Na margo tohto neúspechu dnes Mazák povedal, že ani on nemá krištáľovú guľu a nevie o názoroch členov Súdnej rady, ktorí hlasujú tajne.vysvetlil s tým, že zaujatosť nenamietal.Termín v poradí ďalšieho kola voľby kandidáta stále nie je známy. Predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková v pondelok (30. 1.) informovala, že čaká na vyjadrenie Úradu vlády SR, ktorý má potvrdiť, že netrvá na kandidatúre poradným výborom neodporučeného Procházku.vysvetlila Bajánková. Je tak podľa nej stále reálne, že sa nová voľba uskutoční na jar.Mazák sa v minulosti uchádzal aj o ďalší významný medzinárodný justičný post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Súdna rada ho dokonca i zvolila ako kandidáta, predošlá vláda sa však rozhodla jeho kandidatúru do Štrasburgu nepredložiť. Voľba sa musela štvrtý raz zopakovať.Bývalý predseda strany #Sieť je druhým odmietnutým kandidátom Slovenska na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ. Pred ním neuspela kandidátka Mária Patakyová pre nedostatočnú znalosť francúzskeho jazyka. Post dodatočného sudcu získalo Slovensko v rámci reformy súdu. Všeobecný súd EÚ je súčasťou Súdneho dvora EÚ. Jeho úlohou je poskytovať výklad právnych predpisov únie, aby sa zabezpečilo ich rovnaké uplatňovanie vo všetkých členských krajinách.