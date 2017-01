MAZÁK: Stanovisko Benátskej komisie by mohlo byť známe začiatkom marca

Na snímke vľavo prezident SR Andrej Kiska prijíma v Prezidentskom paláci členov Benátskej komisie zľava podpredseda Benátskej komisie Christoph Grabenwarter a členovia Benátskej komisie Richard Clayton a Schnutz Rudolf Dürr 31. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. januára (TASR) - Stanovisko Benátskej komisie ohľadom situácie okolo voľby kandidátov a menovania sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR by mohlo byť známe začiatkom marca. Informoval o tom dnes na brífingu v Prezidentskom paláci Ján Mazák, poradca prezidenta SR Andreja Kisku, po rokovaní s predstaviteľmi Benátskej komisie, ktorí sú dnes na pracovnej návšteve v Bratislave.spresnil Mazák. Podľa neho by bolo vzhľadom na súčasný stav vhodnejšie, keby Ústava SR obsahovala explicitne nejaké kritériá, ktoré by približovali uchádzačov a kandidátov na post ústavného sudcu európskemu štandardu.Mazákove slová ohľadom termínu potvrdil aj podpredseda Benátskej komisie Christoph Grabenwarter. Oficiálne stanovisko sa podľa neho pravdepodobne prijme na plenárnom zasadnutí Benátskej komisie, a to začiatkom marca tohto roku.Grabenwarter označil dnešné diskusie u Kisku zaspresnil Grabenwarter.povedal Kiska.O problematike ústavných sudcov budú podľa Kisku predstavitelia Benátskej komisie rokovať dnes aj s predstaviteľmi Ústavného súdu SR, aj Národnej rady SR.dodal Kiska.Ústavný súd SR je v súčasnosti nekompletný, jeho 13-člennému plénu chýbajú traja sudcovia. Kiska ešte v roku 2014 nevymenoval troch ústavných sudcov zo šestice kandidátov, ktorú schválil parlament. Na prestížny justičný post posunul sudkyňu Janu Baricovú, u ostatných piatich podľa jeho slov nenašiel hlboký záujem o ústavné právo a potrebnú kvalifikáciu, aj keď zákonné nároky spĺňali.Ďalší post sa uvoľnil na konci februára 2016, keď sa skončilo funkčné obdobie sudcu Ľubomíra Dobríka. Na toto miesto zvolila Národná rada SR dvoch kandidátov – poslancov vládneho Smeru-SD Mojmíra Mamojku a Janu Laššákovú. Tú navrhli stranícki kolegovia Anna Vitteková a Miroslav Číž, Mamojku prvý prodekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Mamojka je dekanom tejto fakulty.Benátska komisia je nezávislým poradným orgánom Rady Európy pre ústavnoprávne záležitosti. Orientuje sa na poradenstvo a pomoc pri zabezpečovaní súladu legislatívnych a inštitucionálnych štruktúr členských krajín s európskymi štandardami v oblasti demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Rada v rámci svojho mandátu podáva odborné stanoviská, pričom súčasťou jej práce je aj výskumná činnosť.