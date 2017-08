MAZÁK: Ústava potvrdzuje, že žijeme v suverénnom a demokratickom štáte

Ján Mazák, archívna snímka. Foto: TASR/Svätopluk Písecký Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Bratislava 31. augusta (TASR) - Najväčším kladom Ústavy SR je jej existencia. Potvrdzuje, že žijeme v suverénnom, nezávislom a v modernom demokratickom štáte. A najväčším problémom ústavy je to, že po 25 rokoch jej pôsobnosti bude potrebné uvážiť zmenu jej koncepcie. Pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR to pre TASR povedal ústavný právnik a bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák, ktorý si ani teoreticky nevie predstaviť štát bez ústavy. Prijatie nového znenia si však predstaviť dokáže, ale vo vhodnom historickom okamihu. V súčasnosti by prijal skôr vytvorenie katalógu s námetmi na zmeny ústavy.vysvetlil Mazák. Najpodstatnejšie podľa neho je, že ústava je vynútiteľná.poznamenal.Proces prijímania slovenskej ústavy pred 25 rokmi pripadal Mazákovi "trochu unáhlený, málo premyslený a tak trochu nehodný toho, že sme chceli prijať základný zákon novovznikajúceho štátu". Kritickým momentom bolo podľa neho to, že v snahe čo najrýchlejšie prijať ústavu sa takmer všetky námietky, kritické pripomienky a úvahy odsunuli nabok bez ich "prežutia".povedal pre TASR.V súvislosti s mnohými zmenami, ktorými bola ústava za 25 rokov zmenená, uviedol, že ústava nemôže reagovať na všetky aktuálne potreby. Ak vzniknú, bolo by podľa Mazáka vhodné najprv zistiť, či aj platné znenie neposkytuje oporu na ich riešenie.myslí si Mazák. Iná bola podľa jeho slov situácia pred vstupom Slovenska do Európskej únie, kedy bolo jasné, že niektoré články ústavy sa musia zmeniť, iné doplniť.Dvadsaťpäť rokov fungovania ústavy nie je podľa Mazáka prevratná doba, ešte sme podľa jeho slov na začiatku štátnosti a aj preto nie je potrebné volať po aktuálnejšom znení. Bývalému šéfovi Ústavného súdu by sa skôr pozdávalo vytvoriť katalóg, ktorý by obsahoval námety na zmeny ústavy.vysvetlil.Nová ústava by potom mohla reagovať na to, "že sme už prekonali všetky 'detské choroby' novovznikajúcej štátnosti, dozreli sme, princípy demokratického a právneho štátu si ctíme v každodennom živote, nezavliekame našich občanov do cudziny a narábame so štátnou mocou iba s pocitom obrovskej aj osobnej zodpovednosti".Exprezident Ivan Gašparovič neraz hovoril, že by hlava štátu mohla mať právo predkladať zákony. Podľa Mazáka by to bolo "logickým vyústením" toho, že prezident republiky je súčasťou výkonnej moci rovnako ako vláda, ktorá však má právo navrhovať zákony.doplnil.Žiadalo by sa podľa Mazáka precíznejšie vymedziť vzťah k EÚ tak, "aby zodpovedal tomu, že nie je tu Únia a Slovensko, ale naša republika ako suverénny štát tvoriaci toto spoločenstvo". Na otázku, či by nebolo treba zmeniť preambulu ústavy, ako to žiadali predstavitelia národnostných menšín, odpovedal, že ju meniť netreba.povedal Mazák. Zdôraznil, že preambula nemá záväznú povahu.doplnil.Pokiaľ ide o dodržiavanie ústavy, Mazákovi sa zdá, že z celkového hľadiska výkonu štátnej moci a pohľadu občana sa zásadne dodržiava.uzavrel.