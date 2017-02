Mazurek a Mizík majú za svoje hanlivé výroky zaplatiť pokutu 1000 eur

Na archívnej snímke zľava poslanci Milan Mazurek a Stanislav Mizík z Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) počas 12. schôdze NR SR. Bratislava, 31. januára 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady SR za ĽSNS Milan Mazurek a Stanislav Mizík by mali zaplatiť pokutu 1000 eur za hanlivé výroky, ktoré predniesli v pléne. Rozhodol o tom dnes Mandátový a imunitný výbor NR SR. Sankciu však ešte musí schváliť Národná rada SR.konštatoval po dnešnom rokovaní výboru jeho predseda Richard Raši (Smer-SD).Mazurek a Mizík vlani v pléne okrem iného vyhlásili, že islam je. Mandátový výbor im najskôr odporučil ospravedlniť sa v rokovacej sále. Priestor minulý týždeň dostali, v pléne vystúpili, ale neospravedlnili sa.dodal Raši. Pokuta by sa mala poslancom stiahnuť priamo z platu.Podľa Rašiho pritom jediným riešením toho, aby sa takéto výroky v pléne neopakovali, je obmedzenie výrokovej imunity na pôde parlamentu na výroky, ktoré sú xenofóbne alebo rasistické.dodal šéf výboru.Tým pádom by boli takéto výroky trestným činom, čo by malo zabezpečiť to, aby sa už neopakovali.dodal šéf mandátového a imunitného výboru. Vo veci úpravy zákona už bola podľa jeho slov oslovená ministerka spravodlivosti Lucia Žiťňanská (Most-Híd).Konaniu výboru za svoje výroky mal čeliť aj líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Ten bol totiž v čase, keď sa mal v pléne spolu s kotlebovcami ospravedlniť, v parlamente neprítomný, čo oficiálne ohlásil vopred.Výbor však o ňom počas dnešného zasadnutia nerokoval, keďže zatiaľ nedostal rozhodnutie predsedu Národnej rady Andreja Danka (SNS) o tom, či akceptuje, alebo neakceptuje jeho ospravedlnenie neúčasti na schôdzi.dodal Raši.Matoviča mal výbor riešiť za to, že situáciu v parlamente prirovnal k futbalovému zápasu v koncentračnom tábore medzi väzňami a dozorcami.