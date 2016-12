McCain chce uvaliť sankcie na Rusko pre miešanie sa do volieb v USA

Na snímke John McCain. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vilnius 29. decembra (TASR) - Americký senátor John McCain dnes vyzval na uvalenie sankcií na Rusko pre jeho údajný pokus ovplyvniť výsledky prezidentských volieb v USA. Rusko je podľa neho "".Počas návštevy Litvy dnes McCain vyjadril pochybnosti o tom, že snahy Ruska naozaj ovplyvnili výsledky amerických volieb. Napriek tomu bude spoločne s ďalším republikánskym senátorom Lindseym Grahamom "".Graham povedal, že Rusko "". Hovoril pritom o trojici bývalých sovietskych pobaltských republík - Estónsku, Litve a Lotyšsku.Republikáni McCain a Graham spoločne so senátorkou Demokratickej strany Amy Klobucharovou absolvujú v súčasnosti záverečnú etapu svojej cesty po trojici pobaltských republík, kde rokujú o bezpečnosti. Následne zamieria na Ukrajinu, do Gruzínska a nakoniec aj do Čiernej Hory.