McCartney venoval múzeu V&A fotografie od zosnulej manželky Lindy

Na archívnej snímke Linda McCartneyová spolu s manželom sirom Paulom McCartneym. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. mája (TASR) - Sir Paul McCartney daroval londýnskemu Victoria and Albert Museum (V&A) 63 fotografií, ktoré zhotovila jeho bývalá zosnulá manželka Linda McCartneyová.Sú medzi nimi portréty The Beatles, The Rolling Stones, Jimiho Hendrixa, ako aj rodinné snímky McCartneyovcov. Niekoľko z jej originálnych polaroidov bude môcť verejnosť vidieť po prvý raz.Zábery z dielne tejto niekdajšej americkej fotografky roka vystavia v novom fotografickom centre V&A, ktoré otvoria 12. októbra, informovala vo štvrtok spravodajská stanica BBC.povedal kurátor fotografií vo V&A Martin Barnes.McCartneyovú zvolili zav roku 1967, teda v rovnakom čase, keď sa v jednom z londýnskych klubov zoznámila s Paulom. Nasledujúci rok sa stala prvou fotografkou, ktorej zábery použili na obálke časopisu Rolling Stone; išlo o portrét britského rockového speváka a gitaristu Erica Claptona.McCartneyová sa zároveň stala prvou fotografkou, ktorá sa na obálke tohto kultúrneho magazínu objavila sama - v roku 1974 so svojím manželom. Pár sa zosobášil v roku 1969 a mal spolu štyroch potomkov - Stellu, Heather, Mary a Jamesa. McCartneyová zomrela v roku 1998 ako 56-ročná na rakovinové ochorenie.