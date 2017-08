McDonald's plánuje takmer zdvojnásobiť počet reštaurácií v Číne

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

New York 8. augusta (TASR) - Americká spoločnosť rýchleho občerstvenia McDonald's plánuje v najbližších piatich rokoch takmer zdvojnásobiť počet reštaurácií v Číne. Tým by sa Čína stala druhým najväčším trhom americkej firmy hneď po USA a preskočila by v rebríčku Japonsko.Spoločnosť očakáva, že do konca roka 2022 bude mať v Číne 4500 reštaurácií. V súčasnosti ich má v tejto krajine okolo 2500. V situácii, keď v reštauráciách McDonald's v USA sa stravuje stále menej ľudí, spoločnosť vkladá nádeje práve do obrovského čínskeho trhu. Predpokladá, že v každom z nasledujúcich piatich rokov sa jej tržby v Číne zvýšia o dvojciferné percentuálne hodnoty.McDonald's dodal, že približne 45 % reštaurácií v Číne by sa malo nachádzať v menších mestách. V celom svete má americká sieť rýchleho občerstvenia okolo 37.000 reštaurácií, z nich viac než 14.000 sa nachádza v USA.