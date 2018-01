McDonald´s Slovensko má za sebou historicky najúspešnejší rok

McDonald's Slovensko v roku 2017 v číslach:



Tržby za rok 2017 predstavujú sumu 75 223 000 EUR. V porovnaní s rokom 2016 ide o medziročný nárast vo výške 13,3 %



McDonald´s Slovensko má aktuálne 2 061 zamestnancov



Počet reštaurácii McDonald's zostáva rovnaký. Z 30 reštaurácií nájdu zákazníci 14 v Bratislave a 16 mimo Bratislavy (Banská Bystrica, Košice, Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Prešov, Prievidza, Trenčín, Trnava, Zvolen a Žilina)



Celkovo 22 reštaurácií má obľúbený koncept McCafé



Úspešné hospodárske výsledky potvrdzujú priazeň zákazníkov značky McDonald´s, ktorá z roka na rok rastie. „V čase aktuálnej témy dvojakej kvality potravín si naši zákazníci môžu byť istí stabilnou kvalitou a chuťou pokrmov, ktoré im v reštauráciách McDonald´s ponúkame. Do nášho dodávateľského reťazca sa môžu dostať len tí najlepší, a to za podmienky, že splnia všetky naše kritériá na kvalitu dodávaných surovín. Naše kritériá sú na trhu EÚ jednými z najprísnejších a niekedy presahujú aj rámec vyžadovaný na národnej úrovni. Naša filozofia je jednoduchá - vyberať tie najkvalitnejšie suroviny v čo najväčšom objeme od lokálnych dodávateľov,“ hovoríPodstatou značky McDonald´s nie je len čerstvé jedlo pripravené z kvalitných surovín, ide aj o prvotriedny zákaznícky servis, pestrú a aktuálnu ponuku produktov a celkový pozitívny zážitok pri návšteve reštaurácií McDonald´s. Zákazníci sa aj v tomto roku môžu tešiť na výnimočné chvíle. Jednou z nich bude nepochybne 50. výročie legendárneho Big Macu – najpredávanejšieho produktu McDonald´s. Nebudú chýbať ani už tradičné sezónne ponuky.McDonald´s Slovensko patrí lokálne medzi najvyhľadávanejších a najväčších zamestnávateľov. „Flexibilita pracovného času je našou veľkou devízou a manažment reštaurácií sa vždy snaží vyhovieť požiadavkám zamestnancov,“ vysvetľuje„Umožňujeme pracovať aj ľuďom s fyzickým či duševným postihnutím, ľuďom so sťaženými možnosťami zamestnať sa, ľuďom bez praxe, rodičom s malými deťmi či študentom,“ dodáva Adriana Boháčová. Počet pracovných miest v minulom roku McDonald´s navýšil o 19,2 % a aktuálne spoločnosť zamestnáva 2 061 zamestnancov.Počet reštaurácií zostal aj v roku 2017 nezmenený. Pod značkou McDonald´s nájdete na Slovensku 30 reštaurácií v dvanástich slovenských mestách, pričom 22 z nich je rozšírených o úspešný koncept McCafé.Dobročinnosť v spolupráci s neziskovou organizáciouneodmysliteľne patrí k poslaniu značky McDonald´s. Vďaka každoročnej iniciatívektorá vrcholí posledný novembrový týždeň, sa opäť podarilo podať pomocnú ruku ťažko chorým deťom a ich rodičom. Slovenské reštaurácie pomáhali počas McHappy Day už štrnásty rok. V slovenských podmienkach sa RMHC orientuje najmä na zlepšenie podmienok pobytu detí a ich rodičov na detských oddeleniach nemocníc. Z tohtoročného McHappy Day poputuje do RMHC výťažok v celkovej sume viac ako 16.600 EUR. Ide o polovicu z celkových tržieb predaja hranoliek v tento deň. Ďalšia suma, v celkovej výške 29.102 EUR, je výťažkom z predaja formičiek na vianočné pečivo v symbolickej hodnote dvoch eur, ktoré boli v tomto ročníku pre zákazníkov McDonald´s novinkou. Všetky, takto získané prostriedky sa rozdelia medzi vybrané projekty, ktoré RMHC realizuje v spolupráci s vybranými detskými oddeleniami slovenských nemocníc.prezradil viac o ďalších plánoch: „Najbližšie pripravujeme veľký projekt v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou na Kramároch, kde máme ambíciu kompletne zrekonštruovať herne a jedálne na jednotlivých oddeleniach nemocnice, ktoré budú k dispozícii všetkým detským pacientom a ich rodičom. Naviac by sme boli radi, aby sa naša organizácia o tieto priestory po ich vybudovaní aj dlhodobo starala a zveľaďovala ich.“ Dosiaľ, v ére svojho fungovania na Slovensku od roku 2003, nezisková organizácia RMHC zrekonštruovala a materiálne vybavila nemocničné izby a časti detských oddelení v 9 slovenských nemocniciach od Bratislavy, cez Banskú Bystricu, Žilinu až po Košice.Taktiež v minulom roku pokračoval svojim 19. ročníkom obľúbený futbalový turnajMajstrovsvá Slovenska žiačok a žiakov prvého stupňa základných škôl v minifutbale zaznamenali účasť 936 zapojených škôl. Minifutbal si zahralo 12 168 detí rozdelených do 2 808 družstiev.