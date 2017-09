McGregor má nariadený pokoj po prehre s Mayweatherom

Na archívnej snímke Floyd Mayweather Jr. (vľavo) a Conor McGregor (vpravo) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Las Vegas 3. septembra (TASR) - Športová komisia štátu Nevada (NSAC) nariadila írskemu držiteľovi profesionálnej boxerskej licencie Conorovi McGregorovi pokoj po minulotýždňovej prehre technickým knokautom s Floydom Mayweatherom. McGregor by sa mal zdržať kontaktu do 11. októbra, súťažiť nesmie do 26. októbra.Takýto postup je štandardný, pokiaľ pästiar prehrá už pred časovým limitom. Navyše, nie je isté, či sa Ír ešte niekedy postaví do profesionálneho ringu. Špekuluje sa, že majster zmiešaných bojových umení by sa mohol 30. decembra vrátiť na scénu UFC. Informoval o tom server ESPN.