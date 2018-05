MDD v Prešove bude v znamení zábavy a hier

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Prešov 28. mája (TASR) – Prešovské deti sa môžu prísť zabaviť do centra mesta v piatok 1. júna na podujatie Popoludnie plné zábavy a hier. Prešovská radnica ho pripravila pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Program sa začína o 14. h na hlavnom pódiu predstavením Čarovná muzika v podaní Divadla pre deti Cililing. Pešia zóna aj Južný park budú patriť deťom až do 21. h.Ako informoval tlačový referent mesta Milan Grejták, chlapci a dievčatá sa môžu tešiť na bohatý kultúrny program, množstvo zábavy, súťaží, vyšantiť sa môžu na nafukovacom hrade, bungee trampolíne, autíčkach i detskom kolotoči.Na pódiu sa vystriedajú zástupcovia rôznych centier voľného času, Súkromná základná umelecká škola DAMA aj Ebony, Hviezdy Prešova, mažoretky Diridonky.Mestské ABC CVČ pripravilo zábavné hry a súťaže, maľovanie na tvár, leteckí modelári výstavu lietadiel. Deti si budú môcť v kováčskej dielni vyrobiť podkovičky šťastia, slovenskí skauti vyskúšajú, ako sa deti vedia orientovať v prírode. Ozbrojené sily SR pripravili ukážky svojej činnosti. Hasiči prídu do mesta so svojou technikou, ktorú si môžu zblízka pozrieť zvedavé deti. Aj mestská polícia predvedie svoje vybavenie.Večerné koncerty sú naplánované od 18.30 h. Rodičia s deťmi sa môžu zabaviť pri hudbe košickej skupiny Parrots of Madness, ktorá spojila rock s dychovými nástrojmi a tiež S hudbou vesmírnou.