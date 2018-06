MDV SR: Robíme všetko, aby boli eurofondy využité čo najefektívnejšie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 13. júna (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR robí všetko preto, aby boli všetky peniaze z fondov Európskej únie (EÚ) využité čo najefektívnejšie. Uviedli to pre TASR z komunikačného oddelenia rezortu dopravy, podľa ktorého sa to ministerstvu aj darí.Rezort dopravy takto reagoval na stredajšie vyjadrenia predstaviteľov opozičného hnutia Sme rodina. V súvislosti s kritikou týkajúcou sa nedočerpania peňazí na projekty v Operačnom programe Doprava z predchádzajúceho eurofondového obdobia ministerstvo uviedlo, že tento operačný program bol ako jeden z mála programov vyčerpaný naplno.Zároveň, čo sa týka aktuálneho Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ten podľa rezortu už v súčasnosti nemá žiadne voľné peniaze z eurofondov na výstavbu diaľnic, pretože všetky sú pridelené na konkrétne stavby.zdôraznilo ministerstvo. Všade, kde sú pripravené projekty, sa podľa rezortu rozbiehajú súťaže a rovnako intenzívne pokračuje aj výstavba a príprava projektov na Kysuciach.opísalo ministerstvo. Rezort dopravy už dnes musí rokovať s ministerstvom financií o výstavbe nových úsekov rýchlostných ciest zo štátneho rozpočtu, keďže vo fondoch EÚ už nie sú žiadne voľné peniaze.dodalo ministerstvo. Tento proces však musí schváliť nielen slovenská vláda, ale aj EÚ.Opozičné hnutie Sme rodina v stredu apelovalo na vyššiu prípravu projektov v rámci rezortu dopravy. Podľa hnutia by malo byť pripravených 25 % projektov nad rámec finančných možností aktuálneho eurofondového obdobia v zásuvke. Zároveň hnutie vyzvalo na to, aby sa urobila revízia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.Podľa Sme rodina sa v rámci tohto operačného programu nevyčerpajú napríklad všetky financie určené na informatizáciu. Hnutie zároveň apelovalo na to, aby rezort dopravy venoval pozornosť aj severu Slovenska, napríklad výstavbe diaľnice D3 na Kysuciach.