ME 21: Hapal zvažuje zmeny, za mierneho favorita pasuje Švédov

Na snímke vľavo tréner futbalistov Slovenska do 21 rokov Pavel Hapal a vpravo reprezentant Stanislav Lobotka počas tlačovej konferencie pred posledným zápasom skupiny A proti Švédsku na ME do 21 rokov v poľskom Lubline 21. júna 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Predpokladaná zostava SR 21: Chovan - Valjent, Niňaj, Škriniar, Mazáň - Lobotka - Rusnák, Chrien, Bero, Mihalík - Zreľák

Lublin 21. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal rovnako ako pred druhým zvažuje aj pred tretím stretnutím A-skupiny ME pozmenenie základnej zostavy. V dueli s Anglickom k nemu nepristúpil a na ihrisko poslal od začiatku identickú jedenástku ako proti Poľsku. Alternatívy má k dispozícii tiež pred dôležitým štvrtkovým súbojom so Švédskom v Arene Lublin (20.45).V oboch zápasoch dokonca nasadil aj totožných striedajúcich hráčov, na trávnik sa dostali Pavol Šafranko, Lukáš Haraslín a László Bénes. Do priebehu záverečného turnaja tak zatiaľ zasiahlo iba štrnásť futbalistov z 23-členného kádra.povedal český kouč.Švédsko je obhajca prvenstva, Hapal si napriek tomu myslí, že aktuálny výber severskej krajiny disponuje ešte väčšou kvalitou. Pasuje ho za mierneho favorita, no zároveň prezradil, že vo švédskom tíme odhalil slabiny.uviedol Hapal na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii. Jeho zverenci následne zaberali v tréningovom centre Mosir v Lubline.Súbežne sa bude odvíjať druhý duel A-skupiny medzi Anglickom a domácim Poľskom. Postupových možností je mnoho, podstatný preto bude aj tento rezultát: