ME 21: Médiá velebia slovenských futbalistov po víťazstve nad Švédmi

Na snímke radosť slovenských hráčov po góle Jaroslava Mihalíka v zápase A skupiny ME futbalistov do 21 rokov Slovensko - Švédsko 22. júna 2017 v Lubline. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lublin 23. júna (TASR) - Ohlasy médií na výhru Slovenska nad Švédskom (3:0) v treťom zápase na majstrovstvách Európy futbalistov do 21 rokov v Poľsku:"Švédi boli vo svojom záverečnom skupinovom zápase na MS v Poľsku ponížení. Dve šance za celý zápas je naozaj málo.""Haakan Ericson odkoučoval svoj posledný zápas ako tréner národného tímu do 21 rokov. Mnohí hráči v mužstve sú už starí, Švédsko potrebuje generačnú výmenu.""Tri zápasy, dva body a skorý odchod z ME. Švédski futbalisti sú po prehre 0:3 so Slovenskom sklamaní.""Smutný koniec trénera Ericsona na lavičke Švédska. Slovensko má skúsený tím, ale Švédi predtým zvíťazili v kvalifikácii nad silným Chorvátskom aj Španielskom. Takto sa to skončiť nemalo.""Anglicko po výhre nad Poľskom do semifinále, Slováci dúfajú v postup z druhého miesta. Poľsko a Švédsko sú už bez šance.""Slováci rozbili Švédov, no musia čakať na výsledky ostatných skupín, či sa im podarí postúpiť z druhého miesta.""Slováci hladko zvíťazili nad Švédskom, oslavovať ale ešte nemôžu. Ich výhra skomplikovala postupovú cestu Čechom."