ME 21: Nemci postúpili po jedenástkovej dráme s Anglickom do finále

Nemecký futbalista Felix Platte (druhý vľavo) sa teší po strelení gólu na 2:2 v semifinále Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov Anglicko - Nemecko v poľskom meste Tychy 27. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ME futbalistov do 21 rokov - semifinále:



Anglicko - Nemecko 2:2 pp (2:2, 11), 3:4 v jedenástkovom rozstrele

Góly: 41. Gray, 50. Abraham - 35. Selke, 70. Platte. Rozstrel z 11 m: Arnold - 0:1, Baker - 1:1, Gerhardt - nedal, Abraham - nedal, Philipp - 1:2, Chilwell - 2:2, Meyer - 2:3, Ward-Prowse - 3:3, Amiri - 3:4, Redmond - nedal. ŽK: Hughes, Chilwell, Holgate - Selke, Gnabry, Kempf, Arnold, Rozhodoval: Mažeika (Lit.).



Anglicko: Pickford – Holgate (106. Iorfa), Chambers, Mawson, Chilwell – Ward-Prowse, Hughes (86. Swift), Chalobah (66. Murphy), Gray (73. Redmond) - Baker, Abraham

Nemecko: Pollersbeck - Toljan, Jung (80. Kehrer), Kempf, Gerhardt - Haberer (102. Kohr) - Philipp, Meyer, Arnold, Gnabry (87. Amiri) - Selke (63. Platte)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tychy 27. júna (TASR) - Futbalisti Nemecka sa prebojovali do finále majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v Poľsku, keď v utorňajšom prvom semifinále zvíťazili nad Anglickom 4:3 v jedenástkovom rozstrele.O postupový zásah sa v piatej sérii postaral Nadiem Amiri. Zápas sa skončil po riadnom hracom čase i predĺžení nerozhodne 2:2. Finálový súper Nemecka vzíde z večerného duelu medzi Španielskom a Talianskom (21.00).Angličania začali stretnutie aktívnejšie, ale dlhé minúty držal bezgólový stav pozorný brankár Pollersbeck. Nemci sa otriasli z úvodného tlaku a postupne prebrali taktovku nad duelom. Ich snaha vyvrcholila v 35. minúte, keď sa po centri Toljana presadil hlavičkou Selke. Z vedenia sa Nemecko tešilo len šesť minút, pri rohovom kope zaváhala obrana a po peknom voleji vyrovnal Gray skóre zápasu.Po prestávke sa podarilo Anglicku presadiť hneď z prvej výraznejšej šance. Hughes dobre zakombinoval a prihrávkou našiel pred bránkou Abrahama, ten už nemal problém namieriť svoj pokus do bránky. Nemci mali aj naďalej územnú prevahu, ktorú korunovali vyrovnávajúcim gólom v 70. minúte. Len sedem minút pobytu na ihrisku stačilo Plattemu na to, aby sa po rohovom kope uvoľnil a hlavičkou vyrovnal na 2:2. Ten istý hráč mohol dostať Nemcov aj do vedenia, ale jeho gólovú hlavičku zastavil ofsajd. Skóre sa do konca riadneho času nezmenilo. V predĺžení mali viac z hry Nemci, ale v koncovke sa nepresadili. O postupujúcom rozhodli až strely z 11 m, v piatej sérii vybojoval pre Nemcov finále Amiri.