ME 21: Portugalsko zdolalo Macedónsko,no je bez postupu, šanca SR žije

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

ME hráčov do 21 rokov v Poľsku - B-skupina



Macedónsko - Portugalsko 2:4 (1:2)

Góly: 40. Bardhi, 80. Markoski - 22. a 90.+1 Bruma, 2. Edgar, 57. Podence, ŽK: Babunski, Musliu, Šiškovski, Murati - Paciencia, Figueiredo, ČK: 90.+3 Jota (Port.). Rozhodovali: KRUŽLIAK - T. SOMOLÁNI, HANCKO (všetci SR)



Srbsko - Španielsko 0:1 (0:1)

Gól: 38. D. Suarez, ŽK: Djurdevič, Jovanovič - Merino, ČK: 41. Djurdevič (Srb.)



Tabuľka:



1. Španielsko 3 3 0 0 9:1 9*

2. Portugalsko 3 2 0 1 7:5 6

3. Srbsko 3 0 1 2 2:5 1

4. Macedónsko 3 0 1 2 4:11 1

* - postup do semifinále



Tabuľka tímov z druhých miest, ktoré majú šancu na postup:



1. Slovensko (A) 3 2 0 1 6:3 6

2. Portugalsko (B) 3 2 0 1 7:5 6

3. Česko (C) 2 1 0 1 3:3 3

3. Taliansko (C) 2 1 0 1 3:3 3

Bydgoszcz/Gdyňa 24. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska síce zvíťazili v piatok nad Macedónskom 4:2 v B-skupine na európskom šampionáte hráčov do 21 rokov v Poľsku, no v semifinále budú chýbať. Výsledok zo štadióna v Gdyni urobil radosť Slovákom, ktorí stále živia šancu postúpiť medzi elitné kvarteto. Cestu do neho im môžu zarúbať už len výsledky sobotňajších duelov v C-skupine.Portugalsko v tabuľke B-éčka skončilo druhé za víťazným Španielskom, ktoré v súbežne hranom stretnutí v Bydgosszczi zdolalo Srbov 1:0. Dôležité zo slovenského pohľadu je, že v tabuľke druhých nepreskočili Portugalčania zverencov trénera Pavla Hapala. Oba tímy v nej majú šesť bodov, ale "sokolíci" Portugalsko preskočili lepším skóre 6:3 oproti 7:5. O najlepšom tíme na druhom mieste rozhodujú postupne viac bodov, celkové skóre, v prípade jeho rovnakého rozdielu viac strelených gólov, ďalej počet žltých a červených kariet a koeficient.Favorit sa ujal vedenia už v 2. minúte, po rohu hlavou zakončil Edgar. V 22. minúte Bruma zvýšil po krásnej technickej strele na 2:0, a zdalo sa, že Portugalsko súpera rozoberie a bez problémov strelí potrebný počet gólov. No v 40. minúze znížil vydarenou strelou Bardhi. Po zmene strán sa obraz hry nezmenil, Portugalsko malo prevahu a na 3:1 šikovne zvýšil v 57. minúte Podence. V ten moment potrebovali Portugalci na preskočenie Slovákov v tabuľke druhých streliť už len jeden gól a žiadny neinkasovať. To sa výberu trénera Ruia Jorgeho nepodarilo, v 80. minúte znížil na 2:3 po rýchlej akcii striedajúci Markoski. Portugalsko všetko vrhlo do útoku a v 91. minúte Bruma druhým gólom zdramatizoval postupové kalkulácie. To opäť už potrebovalo len jeden gól. O pár okamihov ukázal slovenský hlavný rozhodca Ivan Kružliak ešte červenú kartu portugalskému Diogovi Jotovi a skóre sa už nezmenilo.V druhom zápase skupiny Španieli zdolali Srbov 1:0 a ovládli tabuľku s troma výhrami. Postup do semifinále mali štvornásobní majstri Európy tejto kategórie vo vrecku už po druhom súboji v skupine, v ktorom zdolali Portugalsko 3:1. Skóre v piatok v Bydgoszczi otvoril v 38. minúte Denis Suarez z FC Barcelona, zakrátko dostal Srb Uroš Djurdjevič červenú kartu. V druhom polčase si mladí Španieli už všetko postrážili.