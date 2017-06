ME 21: Slováci nevyháňajú kalkulácie, v hlavách majú iba svoj zápas

Na snímke gólová radosť slovenských futbalistov na ME futbalistov do 21 rokov, ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lublin 21. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 rokov nemusia na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie zaháňať myšlienky na postupové kalkulácie. Prirodzene sa sústredia na to, čo dokážu ovplyvniť - štvrtkové záverečné stretnutie A-skupiny so švédskymi rovesníkmi (20.45 h, Lublin).povedal kapitán Adam Zreľák.Ten je zdravotne úplne fit rovnako ako ostatní členovia kádra, po hernom výpadku má možno len mierne kondičné manko. Ani psychika zverencov Pavla Hapala neutrpela po neúspešnom vystúpení.pokračoval Zreľák.Alternatíva na hrot útoku je Pavol Šafranko, ktorý vystriedal Zreľáka v oboch uplynulých dueloch a v úvodnom proti Poľsku sa stal autorom víťazného gólu.uviedol Šafranko.Na opačnom konci ihriska sa úlohy jednotky zhostil Adrián Chovan. Na otázky, ktoré ohľadom tohto postu panovali pred šampionátom, odpovedal predovšetkým v prvom súboji s Poľskom.vyhlásil Chovan.