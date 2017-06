ME 21: Švédi sú na hrane ako predvlani, kouč dôveruje Daagerstalovi

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Predpokladaná zostava Švédska 21: Cajtoft - Wahlqvist, Larsson, Dagerstaal, Lundqvist - Tankovič, Hallberg, Fransson - Olsson - Cibicki, Strandberg

Lublin 21. júna (TASR) - Tréner švédskych futbalistov do 21 rokov Haakan Ericson označil Slovensko za najlepšie organizované mužstvo v A-skupine majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie. Reprezentácie sa stretnú v dôležitom štvrtkovom súboji v Lubline (20.45), ani jedna z nich nemá postup do semifinále iba vo svojej moci.Ericson považuje za ďalšie silné stránky tímu pod trénerským vedením Pavla Hapala dobrú štruktúru defenzívy či pohyb.pomenoval na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii švédsky kouč individuality Slovenska, ktoré sú podľa neho najvýraznejšie.O otváracej jedenástke má už takmer jasno.dodal Ericson. Odmietol konkretizovať prípadné zásahy do zostavy. Obranca Filip Dagerstaal, ktorý v nadstavenom čase predchádzajúceho duelu s Poľskom zavinil pokutový kop, je podľa Ericsona natoľko mentálne silný, aby predviedol požadovaný výkon.Švédsko sa s Ericsonom na lavičke stalo európskym šampiónom dvadsaťjednotiek 2015, z víťazného výberu figurujú v súčasnom stredopoliari Kristoffer Olsson a Simon Tibbling. Olsson bol v Česku ako najmladší člen kádra, teraz zastáva úlohu kapitána. Tibbling je zranený a nezasiahne do zápasu, je priskoro hovoriť, či bude fit na prípadné semifinále. Pokiaľ naň chcú Švédi pomýšľať, musia zvíťaziť a spoliehať sa na zakopnutie Anglicka. Takisto pred dvomi rokmi sa o ich postupe rozhodovalo v záverečných zápasoch skupiny, práve Tibbling v predposlednej minúte vyrovnal proti Portugalsku a Švédsko išlo ďalej na úkor Talianska. Anglicko skončilo v tabuľke štvrté.