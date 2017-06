ME 21: Za SR dal gól už druhý pravý bek, kouč neriskoval s Valjentom

Ľubomír Šatka. Foto: TASR/Martin Baumann Ľubomír Šatka. Foto: TASR/Martin Baumann

Lublin 23. júna (TASR) - Gólový účet Slovenska v A-skupine majstrovstiev Európy futbalistov do 21 rokov otvoril aj uzavrel pravý obranca. Nebol to však rovnaký hráč, keďže práve na tomto poste spravil tréner Pavel Hapal jedinú zmenu v základnej zostave.Martin Valjent vyrovnal na priebežných 1:1 v úvodnom stretnutí s Poľskom a Ľubomír Šatka strelil vo štvrtok tretí gól do siete Švédska. V nadstavenom čase si takmer pripísal aj asistenciu, ale striedajúci útočník Pavol Šafranko nedočiahol na jeho prihrávku. Ak by sa mu to podarilo, šance Slovenska na postup do semifinále z tabuľky druhých tímov by boli ešte vyššie. "Bol som trošku ďalej od odrazenej lopty, veril som, že vyhrám bežecký súboj. Špičkou som sa dostal pred protihráča, lopta išla k Matúšovi Berovi, dobre mi skočila a myslel som iba na strelu," popísal Šatka gólový okamih zo 73. minúty.Jeho nasadenie spôsobili menšie ťažkosti Valjenta po zápase s Anglickom. "Valjent je zdravý, s Angličanmi však dostal kŕč zadného stehenného svalu. Stále to cítil. Nechceli sme riskovať, ale mať stopercentne nachystaných hráčov. Ľubo nahradil Maťa neskutočne, dokonca sa dočkal gólovej odmeny," uviedol Hapal. "S Martinom sme v izbe, rozprávali sme sa, že sa necítil stopercentne. Mal som dojem, že to padne na mňa, čo sa potvrdilo pri taktickej príprave. Je to iné, ako keď viete, že ste na lavičke, ale sme jeden tím. Kvalifikácia bola fantastická a nastupovala nezmenená zostava, takže sme s tým rátali aj na šampionáte. Ťaháme za jeden povraz, tak by to malo vyzerať, či je niekto v základe alebo na lavičke. Súpera sme prevýšili zo všetkých stránok," pokračoval zadák.V oboch predchádzajúcich dueloch v Poľsku zvolil český kouč identickú otváraciu jedenástku a v druhom polčase proti domácej reprezentácii i Anglicku sa na trávnik pozreli Pavol Šafranko, László Bénes a Lukáš Haraslín. Tejto trojici striedajúcich hráčov zostal verný aj so Švédskom, do priebehu záverečného turnaja tak zasiahlo pätnásť futbalistov z 23-členného kádra. "Mužstvo je súdržné, hráči sú kamaráti. Verte mi, že v kabíne neriešim žiaden problém napríklad s hráčmi, ktorí zatiaľ na šampionáte nedostali priestor," povedal Hapal. Všetci jeho zverenci by mali byť k dispozícii na prípadné semifinále: "Sú tam šrámy, nakopnutia, pomliaždený lakeť u Stanislava Lobotku. Myslím si, že to nebude nič vážne, no bude to chcieť starostlivosť, aby boli opäť v poriadku."Mladým Slovákom zostáva už iba čakať na zostávajúce rezultáty v ďalších skupinách a dúfať, že ich nikto z konkurentov nepredstihne v tabuľke druhých tímov. Postupom do semifinále by napodobnili generáciu z roku 2000, ktorej sa to podarilo na domácej pôde. Medzi najlepšou štvorkou by narazili na Španielsko v utorok 27. júna o 21.00 h v Krakove. "Čakanie bude náročné, ešte sme v takejto situácii neboli. Z našej strany sme spravili všetko," dodal Šatka.Štvrtkové predstavenie Slovenska si odniesli obhajcovia prvenstva zo Švédska, ich púť sa skončila už v skupinovej časti. Utrpeli prvú prehru v celom cykle dvadsaťjednotiek, v kvalifikácii prekonali o bod Španielov, keď zvíťazili v siedmich a remizovali v troch stretnutiach. Na záverečnom turnaji uhrali najprv dva nerozhodné výsledky. Prvýkrát od roku 1998, keď sa šampionát rozšíril na osem účastníkov, chýbajú vo vyraďovacej fáze. S lavičkou sa rozlúčil tréner Haakan Ericson, ktorý priviedol "Tre Kronor" pred dvoma rokmi až k európskemu titulu v tejto vekovej kategórii. "Nedarilo sa nám v defenzíve. Prenechali sme iniciatívu protivníkovi, prekonával našu líniu stredom i po krajoch. Kopili sme chyby a nedržali sme loptu, čo sme potrebovali pre útočné snaženie," konštatoval Ericson.