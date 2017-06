ME do 21 rokov: Jakubech zabojuje o post jednotky: Chcem presvedčiť

Na snímke brankár Adam Jakubech. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 7. júna (TASR) - Pre Adama Jakubecha ani jeho brankárskych kolegov Adriána Chovana s Marekom Rodákom nebola stresujúca utorňajšia nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku. Tréner Pavel Hapal povolal už na tréningový kemp len troch brankárov, ani jednému z nich vďaka tomu nehrozilo vyškrtnutie na poslednú chvíľu.Jakubech tak "vyhral" už nomináciou na kemp. V porovnaní so zaužívaným kádrom z kvalifikácie sa tam prebojoval na úkor Matúša Hrušku, v jeho prospech rozhodlo omnoho viac odchytaného času na klubovej úrovni. Hruška absolvoval po januárovom presune z Myjavy do Dukly Praha iba záverečné dve stretnutia najvyššej českej súťaže. Zato trnavského brankára zaradili do ideálnej jedenástky Fortuna ligy 2016/17.povedal Jakubech.Na toho čaká boj o post jednotky, práve táto otázka je jedna z najotvorenejších pred blížiacim sa šampionátom. V kvalifikácii ňou bol jednoznačne Trenčan Chovan, aj v tomto súboji však Jakubechovi nahrávajú ligové minúty.pokračoval brankár Trnavy, ktorý nemal problém so zapadnutím do kolektívu:Tie nabrali na obrátkach, v týchto dňoch sú zamerané na fyzickú prípravu. Úvodný duel vrcholného podujatia odohrajú Slováci v piatok 16. júna proti domácim Poliakom a realizačný tím už má predstavu o základnej zostave. Pre futbalistov však zostáva priestor, aby sa do nej prepracovali.priblížil Hapal.V nedeľu večer sa pripoja Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Albert Rusnák a László Bénes z reprezentačného áčka.dodal český kouč.