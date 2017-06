ME do 21 rokov: Kružliak v nedeľu rozhoduje zápas Dánsko - Taliansko

Na snímke najlepší rozhodca Ivan Kružliak. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 16. júna (TASR) - Slovenský futbalový rozhodca Ivan Kružliak povedie v nedeľu zápas C-skupiny na ME do 21 rokov medzi Dánskom a Talianskom. Spolu s Kružliakom budú v akcii aj jeho dvaja asistenti Tomáš Somoláni a Branislav Hancko, plus dvaja "pridaní" arbitri Filip Glova a Peter Kráľovič.povedal Kružliak pre stránku futbalsfz.sk. Ďalšími hlavnými rozhodcami na šampionáte do 21 rokov v Poľsku sú Rakúšan Harald Lechner, Španiel Jesus Gil Manzano, Francúz Benoit Bastien, Nemec Tobias Stieler, Litovec Gediminas Mažeika, Holanďan Serdar Gözübüyük, Škót Bobby Madden a Slovinec Slavko Vinčič.