ME do 21 rokov: Slovákov sklamal znak, no potešili diváci na tréningu

Lublin 13. júna (TASR) - Slovenských futbalistov do 21 rokov po prílete do dejiska ME v Poľsku nepríjemne zaskočil neúplný štátny znak SR na ich autobuse, keďže v ňom chýbalo trojvršie. Naopak, radosť im urobil záujem divákov na prvom otvorenom tréningu v Lubline.Ako informoval oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), po hodinovom lete z Bratislavy do Lublinu čakal na výpravu slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov pristavený autobus pripravený na transfer do hotela. Hneď ako sa hráči usadili na sedadlách, prišlo na debaty o neúplnom štátnom znaku po stranách autobusu, ktorým budú Slováci počas šampionátu putovať po štadiónoch, tréningových centrách a presunoch po Poľsku.komentoval pre www.futbalsfz.sk kouč slovenskej dvadsaťjednotky Pavel Hapal.Nepríjemnosť začalo okamžite riešiť vedenie SFZ priamo v Poľsku.vyjadril sa prezident SFZ Ján Kováčik.Prvý lublinský tréning, otvorený pre verejnosť, mal už lepšiu atmosféru.dodal Hapal.