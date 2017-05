ME kval.: Hádzanár Urban po remíze s Čiernohorcami: Neustrážili sme to

Na archívnej snímke vpravo hádzanár Lukáš Urban. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hlohovec 4. mája (TASR) - So zmiešanými pocitmi odchádzali v stredu z palubovky slovenskí hádzanári. Dlhé minúty mali duel II. fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2018 proti Čiernej Hore (27:27) vo svojich rukách, ale napokon zachraňoval aspoň remízu pre domácich v záverečnej sekunde zo 7-metrového hodu Tomáš Urban.V slovenskom tábore vládlo vo väčšej miere sklamanie, po výbornom prvom polčase totiž dovolili domáci pomýšľať svojimi vlastnými chybami a nedisciplinovanosťou súperovi na obrat.zamyslel sa nad priebehom druhého polčasu Tomáš Urban.Veľké problémy robil obrane hlavne mimoriadne efektívny Vuko Borozan, autor 11 gólov Čiernej Hory.povedal na jeho adresu brankár Slovenska Teodor Paul.Zverenci trénera Martina Liptáka viedli ešte päť minút pred koncom zápasu 26:23, ale dve vylúčenia potrestala Čierna Hora až štyrmi presnými zásahmi. Borozan upravoval aj päť sekúnd pred koncom na 26:27, záverečné slovo však mali domáci. Šancu rozhodnúť o konečnom výsledku mal Tomáš Urban, ktorý zachoval chladnú hlavu a vybojoval pre svoj tím ďalší bod do tabuľky.uviedol autor záverečného gólu v zápasu.Slováci držia aj po strede postupové nádeje, v tabuľke 6. kvalifikačnej skupiny sú s dvoma bodmi na 2. mieste o skóre pred Ruskom a Čiernou Horou. Ťarcha kľúčového duelu sa tak prenáša na sobotu 6. mája, keď sa o 20.00 h v Bijelom Poli stretnú opäť s Čiernohorcami.vyhlásil reprezentačný tréner Martin Lipták.Najlepší strelec domácich Tomáš Urban verí vo víťazstvo, ktoré by bolo zároveň lákadlom na júnový kvalifikačný zápas v Bratislave proti Rusom: