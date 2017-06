ME: Miyemová na ceste do vytúženého finále verí vlastnému tímu

Na archívnej snímke Ruska Irina Osipovová (vpravo) a Endene Miyemová. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 22. júna (TASR) - Basketbalistky Francúzska sa na ME 2017 v Česku nechcú uspokojiť s obhajobou striebra spred dvoch rokoch. K zisku titulu im chýbajú tri víťazstvá, prvou prekážkou za úspechom bude vo štvrťfinále Slovensko. Líderka Les Bleus Endy Miyemová upozorňuje na silu súpera a najmä na "magickú ľavú ruku" kapitánky SR Zuzany Žirkovej.Francúzky postúpili medzi top osmičku priamo ako víťaz C-skupiny. Družstvo má najlepšiu ofenzívu na turnaji, o ktorú sa rovnomerne starajú všetky hráčky. Miyemová je jedinou z tímu, ktorá má viac ako 25 minút na zápas a v priemere dosahuje dvojciferný počet bodov. Ich hru umne diriguje veteránka Celine Dumercová, ktorá sa po šampionáte rozlúči s úspešnou reprezentačnou kariérou. "povedala Miyemová.Elitná podkošová hráčka oblieka dres Famile Schio, z talianskej ligy sa tak pozná so slovenskou pivotkou Marie Růžičkovou." pokračovala.Na ceste do vytúženého finále však verí vlastnému tímu. "dodala Miyemová pred štvrfinále.Štvrťfinálový zápas ME 2017 Francúzsko - Slovensko je na programe vo štvrtok od 20.30 h. V priamom prenose ho odvysiela aj RTVS.