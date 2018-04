ME: Ruská šachistka Guninová po 8. kole na čele poradia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poradie po 8. kole:

1. Valentina Guninová (Rus.) 7,0,

2. Anna Ušeninová (Ukr.),

3. Antoaneta Stefanovová (FIDE),

4. Klaudia Kulonová (Poľ.) všetky 6,5, ...

79. Alena MRVOVÁ,

82. Svetlana SUČÍKOVÁ obe 4,

97. Monika MOTYČÁKOVÁ,

100. Zuzana CIBIČKOVÁ obe 3,5,

122. Andrea SLABÁ 3,0,

131. Zuzana MILCOVÁ,

134. Dominika FERKOVÁ obe 2,5,

140. Renáta KOLODITSOVÁ 2,0,

142. Viktória NADZAMOVÁ (všetky SR) 1,5



ďalší program ME žien v šachu:



utorok 17. apríla: 9. kolo (15.00)



streda 18. apríla: 10. kolo (15.00)



štvrtok 19. apríla: 11. kolo (11.00), záverečný ceremoniál

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Horný Smokovec 16. apríla (TASR) - Po 8. kole ME žien v šachu v Hornom Smokovci vedie stále ruská veľmajsterka Valentina Guninová so 7 bodmi. Z deviatich slovenských reprezentantiek je na tom po ôsmom kole najlepšie Alena Mrvová na 79. pozícii so 4 bodmi.Európsky šampionát vyvrcholí vo štvrtok 19. apríla, keď je od 11.00 h na programe záverečné 11. kolo. Majsterka Európy získa finančnú prémiu 11.000 eur, striebro má hodnotu 9000 eur a bronz 7000 eur.(20.00)