ME: Růžičková pred štvrťfinále: Francúzky patria medzi favoritky

Na archívnej snímke vpravo Marie Růžičková (Slovensko) a vľavo Alessandra Fomicaová (Taliansko). Foto: TASR/Pavel Neubauer Na archívnej snímke vpravo Marie Růžičková (Slovensko) a vľavo Alessandra Fomicaová (Taliansko). Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 21. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky si zásluhou výhry nad Ukrajinou zabezpečili na ME 2017 v Česku účasť medzi ôsmimi najlepšími tímami. Okrem súbojov o medaily dostanú šancu zabojovať aj o miestenku na MS 2018 do Španielska. Medzi svetovou elitou sa Slovenky predstavili naposledy v roku 1998 na šampionáte v Nemecku.Tím kouča Mariana Svobodu sa v utorok večer v Hradci Králové postaral o veľké prekvapenie. Vyradil favorizovanú Ukrajinu a postúpil medzi top osmičku, čo sa mimo iných nepodarilo Rusku, Maďarsku či domácemu Česku. V útoku s 31 bodmi žiarila kapitánka Zuzana Žirková, ale hodnotné výkony podali aj ďalšie hráčky. V podkošovom priestore dominovala Marie Růžičková. Pivotka talianskeho Reyeru Benátky zaznamenala uznávaný double-double, keď k 13 bodom pridala aj rovnaký počet doskokov. Svojím výkonom sa odvďačila trénerovi Svobodovi, ktorý ju na zápas proti Ukrajine zaradil do základnej zostavy. K výhre Slovenkám podľa nej pomohlo najmä to, že proti favoritovi nemali čo stratiť. "Hrali sme bez tlaku. Buď by sme vyhrali alebo ideme domov. Zobrali sme to z tej pozitívnej stránky, že keď vyhráme tak dobre, a keď nie, tak od nás aj tak nikto nič viac nečakal. Veľmi sme chceli s babami vyhrať, zabojovať a myslím, že to na palubovke bolo vidieť," tešila sa po výhre Růžičková.Postup do play off v Prahe si Slovensko podľa nej zaslúžilo. "Máme z toho skutočne veľkú radosť. Myslím, že za to všetko, čím sme si prešli počas prípravy, všetky tie zmeny, sme si to ako družstvo spolu s realizačným tímom zaslúžili," pokračovala. V Prahe odohrajú Žirková a spol. ďalšie tri zápasy. Vo štvrťfinále ich čakajú úradujúce vicemajsterky Európy Francúzky. V prípade výhry by Slovenky postúpili do semifinále a potom do finále či súboja o 3. miesto. V prípade prehry by ich čakali dve stretnutia o konečné umiestnenie. Aj tie budú mať zaujímavý náboj, keďže prvých päť tímov z ME si vybojuje účasť na MS 2018 v Španielsku. Ak medzi top päťkou bude aj Španielsko, postúpi aj šieste družstvo.Prvou prekážkou na ceste za miestenkou na svetový šampionát bude Francúzsko. Tradičná európska veľmoc v ženskom basketbale obsadila na vlaňajších OH v Riu de Janeiro štvrté miesto. "Francúzky na každom jednom turnaji, kde štartujú, patria medzi favoritky. Je jedno, či je to olympiáda alebo iné šampionáty. Myslím však, že na týchto majstrovstvách zatiaľ nepredviedli žiadny úžasný výkon a že sa dá s nimi hrať," vravela Růžičková. Aj do tohto zápasu pôjdu so spoluhráčkami bez tlaku. "Ak vyhráme, tak super. Ak nie, tak máme ďalšie dva zápasy. Účasť na svetovom šampionáte je veľká motivácia, budeme bojovať na maximum," dodala.Štvrťfinálový zápas Francúzsko - Slovensko je na programe vo štvrtok 22. júna v pražskej O2 Aréne so začiatkom o 20.30 h.