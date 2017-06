ME: Slamová: Každá z nás ešte bojuje o miesto v tíme

Na archívnej snímke vpravo Hana Križmová (Slovan) a Angelika Slamová (Šamorín) . Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

b>Aktuálna nominácia Slovenska na dvojzápas v Maďarsku:



Rozohrávačky: Barbora Bálintová, Zuzana Žirková (obe Good Angels Košice), Nikola Dudášová, Angelika Slamová (obe Piešťanské Čajky), Nikola Kováčiková (BKM Junior UKF Nitra)



Krídelníčky: Terézia Páleníková (Piešťanské Čajky), Angelika Theiner (BAM Poprad)



Pivotky: Anna Jurčenková (Good Angels Košice), Rebeka Mikulášiková, Ivana Jakubcová, Sabína Oroszová (všetky Piešťanské Čajky), Veronika Remenárová (KP Brno/ČR), Marie Růžičková (Umana Reyer Benátky/Tal.), Romana Vyňuchalová (ŠBK Šamorín)



Bratislava 8. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky finišujú s prípravou na blížiaci sa európsky šampionát, ktorý sa už na budúci týždeň začne v Česku. Zverenky trénera Mariana Svobodu počas najbližšieho víkendu preveria v generálke na ME 2017 Maďarky. Prvý zápas je na programe v piatok (18.00), odveta o deň neskôr (17.00). Oba duely sa hrajú v Székesfehérvári.Po turbulentnom začiatku prípravy, keď Maroša Kováčika nahradil vo funkcii český kouč Svoboda, už mužstvo funguje v normálnom režime. Fanúšikov svojím návratom do národného tímu potešila Zuzana Žirková, pribudla napríklad aj Ivana Jakubcová, ktorá má za sebou účinkovanie v zámorskej NCAA. Slovenky doteraz odohrali šesť prípravných zápasov s bilanciou tri výhry, dve prehry (druhý z dvojice duelov proti Česku sa hral za zatvorenými dverami, čiže bez oficiálneho rezultátu). Asistent trénera SR Richard Kucsa tvrdí, že príprava zatiaľ plní svoj účel.povedal Kucsa pre TASR.Po dvojzápase s Maďarskom vyradia tréneri dve hráčky a určia finálnu dvanástku, ktorá pocestuje na šampionát.pokračoval asistent trénera SR.Účasť vo finálnej dvanástke by nemala ujsť Angelike Slamovej. Rozohrávačka Piešťan má za sebou vydarenú sezónu a rada by pridala aj úspech na MEvravela Slamová. Družstvo má podľa nej svoju kvalitu a rivalkám od južných susedov bude chcieť odplatiť dve prehry z kvalifikácie. "Myslím, že ako tím sme vyrovnanejšie ako tomu bolo v závere kvalifikácie, takže bude väčšia šanca ako Maďarky zdolať," dodala.Slovenky čaká jedenásta účasť medzi kontinentálnou elitou v histórii samostatnosti. Najväčšími úspechmi sú striebro z ME 1997 a bronz z ME 1993. Na EuroBasket Women 2017 sa Slovensko predstaví v B-skupine v spoločnosti Turecka (16. júna), Bieloruska (17. júna) a Talianska (19. júna).