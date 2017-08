ME: Slovákom chýbali osobnosti, skúsenosti a pokoj v kľúčových akciách

Na snímke slovenskí volejbalisti ďakujú fanúšikom po poslednom zápase B-skupiny Slovensko - Nemecko 0:3 Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Štetín 29. augusta (TASR) - Slovenská mužská volejbalová reprezentácia sa z tohtoročných majstrovstiev Európy v Poľsku vrátila domov sklamaná. Zverenci Andreja Kravárika túžili postúpiť zo skupiny, ale už prvý zápas s Českom narušil ich plány. Podľa hráčov i trénera rozhodla absencia skúsenosti v kľúčových momentoch a nekoncentrovanosť v úvodoch duelov. Konečné 15. miesto je najhoršie umiestnenie SR v histórii kontinentálnych šampionátov.V troch zápasoch základnej B-skupiny uhrali Slováci len jeden set a to hneď v prvom stretnutí s Českom. Kapitán tímu Emanuel Kohút vidí neúspech v jasných súvislostiach.Podľa najskúsenejšieho hráča Slovenska nepomohol tímu ani žreb.S Kohútovými slovami nesúhlasil tréner Andrej Kravárik." Jeho zverencom chýbala v rozhodujúcich chvíľach skúsenosť, v tíme boli piati nováčikovia.dodal Kravárik.Problém hráčov Slovenska sa najmarkantnejšie prejavil v poslednom zápase skupiny proti Nemecku. Po dvoch prehratých setoch už bolo jasné, že do osemfinále nepostúpia. Mohli teda hrať uvoľnene, bez akéhokoľvek tlaku. V záverečnom sete sa však do ich hry opäť vkradla nervozita a kŕčovitosť.pokračoval Kravárik. Palicu však nad svojimi zverencami neláme. "Slovenskému kormidelníkovi chýbal okrem skúseností aj rozdielový hráč. "Kravárikove vízie boli pred šampionátom pozitívne, ale po jeho skončení sa musí vyrovnať s nepríjemným faktom. Pätnáste miesto je najhoršie umiestnenie Slovenska v histórii ME.dodal na záver Andrej Kravárik.