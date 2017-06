ME: Slovenky chcú postup na svetový šampionát v roku 2018

Na snímke tréner Marian Svoboda Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Praha 23. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky absolvovali v stredu neskoro večer predzápasový tréning v pražskej O2 Aréne, kde ich vo štvrtok v štvrťfinále ME 2017 čakal úradujúci vicemajster kontinentu z Francúzska. Kouč Marian Svoboda nemal k dispozícii kapitánku Zuzanu Žirkovú, ktorá si liečila problematické koleno. Na zápas proti štvrtému tímu z OH 2016 v Riu de Janeiro by však mala byť pripravená.Francúzky postúpili medzi top osmičku priamo ako víťaz C-skupiny. Družstvo má najlepšiu ofenzívu na turnaji, o ktorú sa rovnomerne starajú všetky hráčky. Endy Miyemová je jedinou členkou "Les Bleus", ktorá má viac ako 25 minút na zápas a v priemere dosahuje dvojciferný počet bodov. Vyrovnanosť súpera si uvedomuje aj kouč SR Marian Svobodavravel. Slovenky okrem cenných kovov na ME hrajú aj o šancu prebojovať sa na MS 2018 do Španielska. Na postup medzi svetovú elitu im stačí vyhrať prvý alebo druhý z trojice zápasov. Na svetovom šampionáte sa naposledy predstavili pred dvadsiatimi rokmi v Nemecku.upozornil Svoboda. Pražská O2 Aréna privítala tím SR oveľa chladnejším prostredím ako tomu bolo na vyhriatom Zimnom štadióne v Hradci Králové. "dodal Svoboda.Slovenky sa predstavia v pražskom play off najmä zásluhou Zuzany Žirkovej. Kapitánka SR nastrieľala v barážovom súboji proti Ukrajine 31 bodov a posunula svoj tím medzi najlepšiu osmičku. Stredajší večerný tréning vynechala, namiesto toho oddychovala a liečila si boľavé koleno.zaželala si Žirková. Aj pre ňu je postup na MS veľká výzva.dodala nestarnúca rozohrávačka.V tíme SR ešte doznievala eufória z výhry nad Ukrajinou a postupu do štvrťfinále.vyjadrila sa krídelníčka Sabína Oroszová. Vidinu postupu na MS 2018 nevidí nereálne.dodala Oroszová.Štvrťfinálový zápas ME 2017 Francúzsko - Slovensko je na programe vo štvrtok od 20.30 h.