ME: Slovenský štvorkajak získal striebro na 500 m

Slovenský štvorkajak v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plovdiv 15. júla (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka získal na ME v bulharskom Plovdive striebornú medailu na 500 m trati. Vo finále finišoval druhý tesne za maďarským kvartetom Bence Nádas, Sándor Tótka, Péter Molnár, Milan Mozgi, bronz patrí Bielorusom.Slovenská káštvorka na päťstovke, ktorá bude na OH 2020 v Tokiu olympijskou disciplínou, obhájila striebro z vlaňajších ME v Moskve.povedal pre TASR športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Filip Petrla.