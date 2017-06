ME: Španielky sú tretíkrát majsterkami Európy, porazili Francúzsko

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

EuroBasket Women 2017 - finále:



Španielsko - Francúzsko 71:55 (39:30)



zostavy a body:



Španielsko: Lyttleová 19, Torrensová 18, Xargayová 8, Nichollsová 5, Palauová 2 (Cruzová 12, Dominguezová 4, Gilová 3, Condeová, Rodrigezová, Romerová a Sanchezová 0)



Francúzsko: Dumercová 15, Tchatchouangová 10, Miyemová 8, Ciaková 4, Skrealová 0 (Johanessová 6, Epoupaová 5, Chartereauová 3, Amantová a Michelová po 2, Ayayiová, Minteová 0)



TH: 17/11 - 8/6, fauly: 16 - 18, trojky: 4 - 3, rozhodovali: Calik (Poľ.), Yalmanová (Tur.), Rossi (Tal.).



štvrtiny: 21:18, 18:12, 17:10, 15:15







prehľad víťazov ME:



1938 Taliansko



1950 ZSSR



1952 ZSSR



1954 ZSSR



1956 ZSSR



1958 Bulharsko



1960 ZSSR



1962 ZSSR



1964 ZSSR



1966 ZSSR



1968 ZSSR



1970 ZSSR



1972 ZSSR



1974 ZSSR



1976 ZSSR



1978 ZSSR



1980 ZSSR



1981 ZSSR



1983 ZSSR



1985 ZSSR



1987 ZSSR



1989 ZSSR



1991 ZSSR



1993 Španielsko



1995 Ukrajina



1997 Litva



1999 Poľsko



2001 Francúzsko



2003 Rusko



2005 ČR



2007 Rusko



2009 Francúzsko



2011 Rusko



2013 Španielsko



2015 Srbsko



2017 Španielsko







Praha 26. júna (TASR) - Basketbalistky Španielska sa stali víťazkami majstrovstiev Európy v Česku, vo finálovom súboji triumfovali nad Francúzskom 71:55. Zverenkyne trénera Lucasa Mondela získali opäť po štyroch rokoch kontinentálny titul, celkovo ich už majú v zbierke tri (1993, 2013 a 2017). Ťahúňkou na ceste za víťazstvom bola Alba Torrensová so Sancho Lyttleovou, spoločne sa postarali o 37 bodov svojho tímu. Slovenská reprezentácia obsadila na európskom šampionáte ôsmu pozíciu.Finále prinieslo podľa očakávania vysoké nasadenie od úvodného rozskoku. Francúzsko malo lepší úvod, ale na španielskej strane bolo mimoriadne produktívne duo Torrensová a Lyttleová. Španielske basketbalistky sa aj vďaka nim a vysokej útočnej produktivite dostali do menšieho trháku, ale Francúzky stiahli do konca prvej štvrtiny na 18:21. Španielky pokračovali v dodržiavaní svojho herného plánu, v polovici druhej štvrtiny sa prvýkrát v zápase dostali do dvojciferného vedenia - 32:20. Ich súperky zaostávali v streleckých ukazovateľoch, po dvoch štvrtinách prehrávali 30:39.Po prestávke Francúzky strelecky odišli, za šesť minút tretej štvrtiny dali len chudobné tri body. Španielky to využili a priebeh stretnutia si začali kontrolovať. V záverečnej 10-minútovke sa už ich súperky nezmohli na odpor, bez väčších problémov tak dokráčali k zisku zlatých medailí.Celine Dumercová, rozohrávačka Francúzska: "Nechceli sme takto skončiť, ale Španielky nám ukázali, že mali väčšiu chuť po víťazstve ako my. Ak by sme hrali aj 200 minút, tak si myslím, že by sme nad nimi nevyhrali. Som šťastná, že som v modrom drese skončila s medailou a som hrdá na to, čo som dosiahla."1. Španielsko, 2. Francúzsko, 3. Belgicko, 4. Grécko, 5. Turecko, 6. Lotyšsko, 7. Taliansko, 8. SLOVENSKO, 9. Rusko, 10. Ukrajinapostupujúce tímy na MS 2018: Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Grécko, Turecko, Lotyšsko