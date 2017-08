ME: Úvodný zápas Poľska so Srbskom mal rekordnú kulisu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Varšava 25. augusta (TASR) - Majstrovstvá Európy vo volejbale otvorili domáci vo štvrtok Poliaci na Národnom futbalovom štadióne vo Varšave naozaj veľkolepo. V prvom zápase proti Srbsku hnalo "bielo-červených" vpred viac ako 65-tisíc fanúšikov, čo je rekord v rámci ME a zároveň druhá najvyššia návšteva v histórii.Samotný otvárací ceremoniál sa prostredníctvom živého vysielania, vrátane internetového, dostal až do 105 krajín sveta. Poľský denník Przeglad sportowy nazval otvorenie ME slávnosťou z inej planéty."Poľskí fanúšikovia sú najlepší na celom svete, volejbalu rozumejú ako žiadni iní," vyhlásil Aleksandar Boričič, prezident Európskej volejbalovej federácie (CEV).Zatiaľ, čo realizačný tím Slovenska pripravoval taktiku na prvý zápas proti Čechom, sledovali hráči otvárací zápas domácich Poliakov pri televízoroch v štetínskom hoteli Radison.povedal Michal Petráš, najmladší hráč vo výbere Martina Kravárika a dodal:Najväčšou návštevou na volejbalovom zápase v histórii sa pýšia Brazílčania, ich zápas na svetovom šampionáte v roku 1983 s Ruskom sledovalo na Maracane v Rio de Janeiro 95.000 fanúšikov.