ME v bedmintone: Repiská v dvojhre nepostúpila do 2. kola

Martina Repiská (vľavo). Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Mix - 1. kolo:



Milan DRATVA, Martina REPISKÁ (SR) – Dominik Stipsits, Antonia Meinkeová (Rak.) 2:1 (17, -17, 15)



Ženy - 1. kolo:



Airi Mikkelová (Fín.) - Martina REPISKÁ (SR) 2:0 (12, 10)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Huelva 24. apríla (TASR) - Slovenskí bedmintonisti Milan Dratva a Marta Repiská v utorok úspešne vstúpili do turnaja majstrovstiev Európy v španielskej Huelve. Slovenský pár si v 1. kole mixu poradil s Rakúšanmi Dominikom Stipsitsom a Antoniou Meinkeovou 2:1 na sety. Repiská však popoludní v dvojhre nepostúpila do 2. kola.Slováci, ktorým patrí vo svetovom rebríčku 152. priečka, vyhrali prvý set proti 125. páru sveta pomerom 21:17. Ich súperi následne druhý set získali so skóre 21:17. V rozhodujúcom treťom sa však viac darilo slovenským reprezentantom, ktorí vyhrali 21:15 a tešili sa z postupu do druhého kola.V utorok popoludní na zápas prvého kola dvojhry nastúpila Repiská proti Airii Mikkelaovej a podľahla je v dvoch setoch 12:21 a 10:21. Fínka tak nad úradujúcou slovenskou šampiónkou vo vzájomnej bilancii vedie už 2:0, keď ju zdolala ešte v roku 2016 na medzinárodnom turnaji Iceland International 21:19, 21:12. Repiskej patrí vo svetovom rebríčku 86. miesto, Fínka je 151.