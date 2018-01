ME v biatlone: Francúzka Chevalierová ovládla stíhacie preteky

Na snímke francúzska biatlonistka Chloe Chevalierová. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Výsledky



stíhacie preteky na 10 km: 1. Chloe Chevalierová (Fr.) 29:25,4 (0 tr. okr.), 2. Iryna Varvynecová (Ukr.) +11,0 (1), 3. Julia Simonová (Fr.) 43,2 (1), 4. Paulína FIALKOVÁ (SR) 52,3 (1), 5. Karin Oberhoferová (Tal.) 55,1 (2), 6. Fujuko Tačizakiová (Jap.) 1:01,2 (1), ...32. Ivona FIALKOVÁ (SR) 3:17,2 (7)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ridnaun 27. januára (TASR) - Francúzka Chloe Chevalierová vybojovala na ME v biatlone v talianskom stredisku Ridnaun už tretiu medailu, z toho druhú zlatú. V stíhacích pretekoch na 10 km zdolala Ukrajinku Irynu Varvynecovú o 11,0 sekundy a krajanku Juliu Simonovú o 43,2. Na štvrtej priečke dobehla slovenská biatlonistka Paulína Fialková, ktorá sa oproti 30. miestu v šprinte obdivuhodne zlepšila o 26 priečok, od bronzu ju delilo 9,1 sekundy, od zlata 52,3. Menej sa darilo Ivone Fialkovej na 32. mieste (+3:17,2).Na štarte sa zoradilo až 23 žien v rozpätí jednej minúty, medzi nimi aj 10. Ivona Fialková, ktorá na víťaznú Ukrajinku Varvynecovú stratila len 35 sekúnd. Od jej sestry Paulíny Fialkovej sa očakávalo oveľa viac ako dosiahla v šprinte s 30. priečkou (+1:15). Obe vynikajúco bežali a ak by pridali v stíhačke aj presnejšiu streľbu, výrazne by si polepšili.Na štarte chýbalo rovnako ako medzi mužmi veľa mien, až 14. Úvodná streľba ležmo poradím príliš nezamiešala, I. Fialková (bilancia 1-1-2-3) nevybielila piaty terč, v druhej položke opäť piaty, P. Fialková (0-0-1-0) mierila presne a poskočila v polovici pretekov už na 7. miesto. Na čele vedno pracovali Chevalierová a Varvynecová, no po chybe Varvynecovej v prvej 'stojke' sa už od nej Francúzka odpútala. Prvýkrát musela po tretej rane mimo krúžiť na trestnom okruhu aj P. Fialková a I. Fialková dokonca dvakrát.Záverečnú streľbu spustila P. Fialková na 6. mieste, po nej na ňom zostala, keď na bronz jej chýbalo 25,4 sekundy. O titul bojovali aj naďalej Chevalierová a Varvynecová v prospech bežecky zdatnejšej Francúzky. P. Fialková sa vo finiši vypla k výbornému výkonu a dobehla štvrtá.