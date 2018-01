ME v biatlone: V šprinte zlatý Lotyš Rastorgujevs, Kazár osemnásty

Na snímke slovenský biatlonista Matej Kazár. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Výsledky



šprint na 10 km: 1. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) 24:03,0 (1 tr. okr.), 2. Alexander Loginov (Rus.) +5,5 (1), 3. Krasimir Anev (Bul.) 24,5 (0), 4. Haavard Gutuboe Bogetveit (Nór.) 31,7 (0), 5. Artem Pryma (Ukr.) 38,6 (0), 6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) 44,3 (0), ...18. Matej KAZÁR 1:16,2 (1), 48. Šimon BARTKO 2:03,6 (3), 58. Martin OTČENÁŠ 2:22,0 (4), 68. Michal ŠIMA 2:28,5 (3), 79. Tomáš HASILLA 2:50,7 (4), 110. Michal KUBALIAK (všetci SR) 3:47,0 (3)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ridnaun 26. januára (TASR) - Víťazstvom Lotyša Andrejsa Rastorgujevsa sa na ME biatlonistov v talianskom stredisku Ridnaun skončil šprint na 10 km. Od strieborného Rusa Alexandra Loginova ho delilo 5,5 sekundy a od bronzového Bulhara Krasimira Aneva 24,5. Zo šestice Slovákov sa najviac darilo na 18. mieste Matejovi Kazárovi so stratou na víťaza 1:16,2 min.Zo Slovákov medzi 141 štartujúcimi najvyváženejšie strieľal Matej Kazár (0-1), keď minul jediný terč, prvý stojkový, a pripravil sa tak o umiestnenie v top desiatke. Ďalší piati vždy aspoň jednu položku v optimálnom počasí úplne pokazili. Šimon Bartko (0-3) k bezchybnej streľbe ležmo pridal aj rýchly beh a siahal na výrazný výsledok, no na 'stojke' nazbieral až tri trestné okruhy. Martin Otčenáš (2-2) a Tomáš Hasilla (2-2) dopadli so štyrmi ešte horšie, po tri strelecké chyby nazbierali aj Michal Šima (1-2) a Michal Kubaliak (1-2).