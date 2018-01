ME v biatlone: V štafetách dvojíc zlato pre Nórsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



single štafety dvojíc žien na 2x6 a mužov na 2x7,5 km: 1. Nórsko (Brun-Leiová, Christiansen) 35:39,6 (0 tr. okr.+6 dobíjaní), 2. Francúzsko +8,6 (0+11), 3. USA 9,1 (0+10), 4. Estónsko 24,1 (0+8), 5. Rusko 27,5 (0+9), 6. Rakúsko 32,6 (0+8)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ridnaun 28. januára (TASR) - Na ME v biatlone sa v talianskom stredisku Ridnaun presadilo v miešaných štafetách dvojíc Nórsko s Brun-Leiovou a Christiansenom. Striebro si vybojovalo Francúzsko (+8,6), bronz USA (+9,1). Slováci v záverečnom dni ME neštartovali.V single štafetách dvojíc začalo v optimálnom počasí najlepšie medzi 24 štartujúcimi Francúzsko, keď Simonová a Jacquelin neustále udávali tón na špici. Pred záverečným úsekom však veľký náskok pred Nórskom nemali, a tak napätie trvalo až do konca. O zlato bojovali Jacquelin a Christiansen, v 'ležke' Francúz dvakrát dobíjal a Nór sa vyšvihol na čelo poradia. V záverečnej streľbe stojmo Christiansen taktiež dvakrát dobíjal, no Jacquelin rovnako na posledný terč, náskok 13,8 sekundy bol dostatočný a Nór už neohrozene dobehol do cieľa.