ME v dráhovej cyklistike: Do Berlína aj SR, naj šance má Bačíková

Program ME:



štvrtok 19. októbra:

finále od 19.30 do 22.20 h: vylučovacie preteky žien, scratch mužov, tímová stíhačka žien, tímová stíhačka mužov, tímový šprint žien, tímový šprint mužov



piatok 20. októbra:

finále od 16.30 do 23.00 h: bodovačka žien, stíhačka žien, vylučovacie preteky mužov, 500 m žien, omnium mužov, šprint mužov



sobota 21. októbra:

finále od 18.00 do 22.15 h: bodovačka mužov, scratch žien, 1000 m mužov, stíhačka mužov, omnium žien, keirin žien



nedeľa 22. októbra:

finále od 14.30 do 18.00 h: madison žien, madison mužov, keirin mužov, šprint žien

Berlín 18. októbra (TASR) - Vo štvrtok odštartujú v hlavnom meste Nemecka majstrovstvá Európy v dráhovej cyklistike. Na berlínskom Velodróme budú mať zastúpenie aj Slováci, o úspechy zabojujú Alžbeta Bačíková (rod. Pavlendová) a Tereza Medveďová a trio mužov Filip Taragel, Andrej Strmiska a Tomáš Person. Šampionát potrvá do nedele a organizátori počas neho rozdajú celkovo 23 medailových súprav.Slováci vyslali do hlavného mesta Nemecka dokopy päť pretekárov a dvoch členov realizačného tímu.povedal reprezentačný tréner Michal Rohoň.Najskúsenejšia v zostave je Bačíková, ktorá obsadila na vlaňajších ME 5. miesto v scratchi, Taragel skončil v rovnakej disciplíne desiaty. Obaja i s ďalšími krajanmi absolvovali cez víkend vydarenú generálku na GP vo Viedni (UCI CL1). Bačíková (Dukla Bratislava) sa trikrát postavila na pódium (2. miesto bodovačka a scratch, 3. omnium).uviedla v tlačovej správe Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).Taragel bol v scratchi 11., v omniu 12. Spolu s Andrejom Strmiskom (obaja Firefly) štartovali aj v madisone, v ktorom im patrila 10. priečka.uviedol Taragel.