ME v džude: V Tel Avive sa zo zlata radovali aj domáci vďaka Mukimu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Medailisti - piatok:



Muži



do 73 kg: 1. Ferdinand Karapetian (Arm.), 2. Hidajat Hejdarov (Azerb.), 3. Bilal Ciloglu (Tur.) a Tommy Macias (Švéd.)

do 81 kg: 1. Sagi Muki (Izr.), 2. Sami Chouchi (Bel.), 3. Antonio Esposito (Tal.) a Asian Lappinagov (Rus.)



Ženy



do 63 kg: 1. Clarisse Agbegnenouová (Fr.), 2. Tina Trstenjaková (Slovin.), 3. Lucy Renshallová (V. Brit.) a Martyna Trajdosová (Nem.)

do 70 kg: 1. Kim Pollingová (Hol.), 2. Sally Conwayová, 3. Gemma Howellová (obe V.Brit.) a Michaela Polleresová (Rak.)

Tel Aviv 27. apríla (TASR) – Na ME v džude sa v Tel Avive v druhom dni šampionátu bojovalo o ďalšie štyri medailové kolekcie. Zlata sa dočkali aj domáci fanúšikovia po tom, čo vo finále na ippon zvíťazil v hmotnosti do 81 kg Sagi Muki nad Belgičanom Chouchim.Slovenskí džudisti v piatok neštartovali, v sobotu sa v záverečnom dni predstavia až traja - Peter Žilka, Milan Randl a Matej Hajas.