ME v džude: V úvodný deň tri zlaté medaily do Ruska

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Ženy



do 48 kg: 1. Irina Dolgovová (Rus.), 2. Eva Csernoviczkiová (Maď.), 3. Marina Černiaková (Ukr.) a Milica Nikolicová (Srb.)

do 52 kg: 1. Nataľja Kuziutinová (Rus.), 2. Distria Krasniqiová (Kos.), 3. Gefen Primová (Izr.) a Evelyne Tschoppová (Švajč.)

do 57 kg: 1. Nora Gjakovová (Kos.), 2. Theresa Stollová (Nem.), 3. Anastasija Konkinová (Rus.) a Telma Monteiroová (Por.)



Muži



do 60 kg: 1. Islam Jašujev (Rus.), 2. Janislav Gerčev (Bul.), 3. Beslan Mudranov (Rus.) a Ashley McKenzie (V. Brit.)

do 66 kg: 1. Adrian Gomboc (Slovin.), 2. Matteo Medves (Tal.), 3. Dmitrij Šeršan (Biel.) a Tal Flicker (Izr.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv 26. apríla (TASR) - Na majstrovstvách Európy v džude sa v úvodnom dni v Tel Avive presadila najmä ruská výprava, keď z piatich možností získala až trikrát titul.