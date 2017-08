ME v hádzanej do 17 rokov: SR chce uspieť organizačne i športovo

Na snímke zľava primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák, prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša, viceprezident EHF (European Handball Federation) Predrag Boškovič. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Základné skupiny ME "17:"



A-skupina: Rusko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko

B-skupina: Dánsko, Maďarsko, Chorvátsko, Čierna Hora

C-skupina: Francúzsko, Švédsko, Rumunsko, Česko

D-skupina: Nórsko, Španielsko, Srbsko, SLOVENSKO



Nominácia SR:



Brankárky: Izabela Kondášová (Iuventa Michalovce), Natália Chudovská (MHK Bytča)

Pivotky: Fanni Brunczvik (MŠK Dunajská Streda), Katarína Belušková (ŠŠK SLŠ Prešov)

Krídla: Martina Popovcová, Lenka Ratvajská (obe ŠŠK SLŠ Prešov)Nikolett Kóšová (ŠŠK CVČ Nesvady - Imeľ), Veronika Duranková (Iuventa Michalovce)

Spojky: Réka Mészáros, Barbora Lanczová (obe ETO Györ/Maď.), Edina Pastoreková (FTC Budapešť/Maď.), Dóra Manczal (Budaörs/Maď.), Laura Holíncová (MHK Bytča), Miriam Kakaščíková (ŠŠK SLŠ Prešov), Lucia Tomášechová (ŠKP Bratislava), Zuzana Trepáčová (UDHK Nitra), Diana Michálková (Tatran Stupava)



Program D-skupiny:



štvrtok 10. augusta: Španielsko - SLOVENSKO (17.30), Nórsko - Srbsko (19.30)

piatok 11. augusta: SLOVENSKO - Nórsko (17.30), Srbsko - Španielsko (19.30)

nedeľa 13. augusta: Srbsko - SLOVENSKO (17.30), Nórsko - Španiesko (19.30)

Michalovce 10. augusta (TASR) - Úvodnými zápasmi sa vo štvrtok začali majstrovstvá Európy v hádzanej žien do 17 rokov. Slovensko má na šampionáte organizačné i športové ciele, o ktorých hovoril prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša. Okrem dôstojnej organizácie podujatia bude SZH zaujímať aj výsledok novej stratégie prípravy reprezentačného tímu.Holeša verí, že Slovensko zvládne šampionát po organizačnej i športovej stránke.Michalovská Chemkostav aréna a Mestská športová hala budú hostiť celkovo 56 zápasov počas 11 dní.poznamenal primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák.Slovenské reprezentantky na turnaji povedie Dán Heine Ernst Jensen a jeho zverenky budú mať jednoznačný cieľ.predpovedal Holeša.Slovenky sa na turnaj intenzívne pripravovali približne mesiac, v Michalovciach odohrali prípravné zápasy s Poľskom a Chorvátskom, absolvovali aj turnaj v Nemecku či kondičné sústredenie. Slovenky budú chcieť zúročiť domáce prostredie, no v neľahkej skupine budú favoritmi Španielky či Nórky, o sile ktorých sa Jensenove zverenky presvedčili aj v Nemecku. Podľa prezidenta SZH Jaroslava Holešu môže na ME "vyskočiť" niektorý z tímov tzv. druhého sledu, ale favoriti sú jasní.uviedol.